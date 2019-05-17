تراند اليوم : ما هي رسالة سمية الخشاب لريم البارودي.. وما حقيقة زواجها من خالد يوسف؟

تصريحات جديدة أدلت بها النجمة سمية الخشاب في الحلقة الثانية لها من برنامج "شيخ الحارة" الذي يعرض على فضائية "القاهرة والناس"، حيث وجهت رسالة لريم البارودي قائلة :" أنا مظلمتكيش يا ريم هو اللي ظلمك أو ظلمنا احنا الاتنين ".

وأضافت: "مكنتش عايزة اجي البرنامج لكن انت اللي اضطرتني لكده يا أحمد ، أنا سامحتك في الدم عندما أصبت بعاهة مستديمة لكني لن اسامح في كرامتي وسمعتي .. على فكرة ماما مش مسمحاك وعارفة انك هتنهار بعد الكلمتين دول".

وتابعت الفنانة المصرية: "لن اعود له وشكرا يا استاذ احمد وخليك سامع الناس اللي حوليك اللي بيستغلوك، انت مششفتش خير غير على ايدي وانت معايا ".



وأضافت: "وانا داخلة غرفة العمليات نطقت الشهادتين، و أوصيت الحاضرين بالاهتمام ودعم احمد سعد، وقلت لامي خالي بالك على أحمد، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل".

ونفت الخشّاب ما تردد عن زواجها من المخرج خالد يوسف قبل زواجها من أحمد سعد، مؤكدة أنها لم تتزوجه ولم يكن خطيبها.