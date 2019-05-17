دعاء ثاني جمعة من رمضان - دعاء الجمعة الثانية من رمضان

يحل اليوم الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك 17 مايو 2019 والذي يستحب فيه الدعاء نظرا لثوابه العظيم والمضاعف خصوصا في هذه الأيام المباركة من الشهر الكريم.

لهذا نقدم لك اجمل دعاء يوم الجمعه في رمضان بشكل مكثّف طويل وقصير وبأفضل الأدعية، يمكنك الدعاء بها فبإذن الله تكون مستجابة او مشاركتها مع اصدقائك على مواقع التواصل فهي مفيدة جداً.

اضــــغــــط هــــــــنــــــــا

كما أن صلاة الجمعة فضلها عظيم فما بالك في شهر رمضان المبارك لقول جابر رضي الله عنه: "فضل الجمعة في رمضان كفضل رمضان على الشهور".

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وفيما يلي بعض الأدعية ليوم الجمعة في رمضان

1- اللهم اجعلنا في يوم الجمعة ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرمتهم من النار وكتبت لهم الجنة. يا رب في هذه الجمعة المباركة وفي هذا الشهر الكريم ارزقنا فرح يعقوب وفرج يونس وصبر أيوب.

2- اللهم اكتب لنا في يوم الجمعة في رمضان اليسر لمن يعاني من العسر، والراحة لمن به هم، والسعادة للمحزون، والشفاء للمريض، والإجابة للداعي. ربي سألتك أن تجعل ثواني يوم الجمعة في شهرك الكريم من نور، ودقائقها ذنب مغفور، وساعتها توفيق وسعادة وسرور.

3- في ليلة هذه الجمعة المباركة من رمضان ربي خذ همي وهم من أحب، وذنبي وذنب من أحب، وتعبي وتعب من أحب، وأسعد قلبي وقلب من أحب، وكل ما في صدورنا فحققه يا كريم.