منوعات

تراند اليوم : شاهد..سمية الخشاب تكشف حقيقة زواجها من خالد يوسف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
شاهد..سمية الخشاب تكشف حقيقة زواجها من | | جريدة الخليج 365

11

مشاهدات

انجي بيومي

كشفت الفنانة سمية الخشاب، حقيقة زواجها من المخرج خالد يوسف.

وأكدت “الخشاب”، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج “شيخ الحارة” على فضائية “القاهرة والناس”، مساء الخميس، أنها لم تتزوج من المخرج خالد يوسف ولم يكن من ضمن أزواجها السابقين.

Advertisements

وأوضحت أنه لم يحدث خطوبة أو أى نوع من هذا الكلام في هذا الأمر.

لا يوجد نتائج

عرض كل النتائج

تستخدم جريدة الخليج 365 ملفات (كوكيز) لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا. تعرف على سياسة الخصوصية. اوافق
Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا