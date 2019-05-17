تراند اليوم : شاهد..سمية الخشاب تكشف حقيقة زواجها من خالد يوسف

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شاهد..سمية الخشاب تكشف حقيقة زواجها من خالد يوسف | | جريدة الخليج 365
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انجي بيومي
كشفت الفنانة سمية الخشاب، حقيقة زواجها من المخرج خالد يوسف.
وأكدت “الخشاب”، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج “شيخ الحارة” على فضائية “القاهرة والناس”، مساء الخميس، أنها لم تتزوج من المخرج خالد يوسف ولم يكن من ضمن أزواجها السابقين.
وأوضحت أنه لم يحدث خطوبة أو أى نوع من هذا الكلام في هذا الأمر.
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