نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2019… قريباً برقم الجلوس فقط استعلم عن...

مازلنا نتابع معاكم متابعينا الكرام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2019، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها عقب انتهاء عمليات التصحيح ورصد وجمع درجات الطلاب، وعقب ذلك سيتم إعلانها ولكن بعد اعتمادها من قبل اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، ويشار إلى أن طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي انتهوا من أداء اختبارات أخر العام أمس الخميس 16- 5- 2019، ولم يتبقى سوى انتظار موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، وعبر موقعنا “نجوم مصرية” يكون لنا متابعة نوافيكم من خلالها ب خطوات الاستعلام عن نتيجة اختبارات الصف الثالث الإعدادي 2018 الفصل الدراسي الثاني، من خلال الروابط التي سيتم إرفاقها أسفل المقال.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

هذا وقد أوضح مصدر مسؤول، بأن المهندسة/ اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، سوف يقوم باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2019 بمحافظة البحيرة خلال الساعات المقبلة، وعقب اعتمادها سيتم رفعها على الموقع الإلكتروني المنوط له بعرض النتيجة وهو البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، كي يتمكن كافة الطلاب والطالبات من الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي لآخر العام.

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وعند إعلان النتيجة يمكن لجميع طلاب مرحلة إتمام التعليم الأساسي يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني من خلال الضغط هنا

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة البحيرة

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 خلال الضغط هنا ، أجمل التهاني لجميع الطلاب والطالبات بالنجاح والتفوق المستمر.

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