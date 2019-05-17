موقع مديرية التربية والتعليم القاهرة بوابة التعليم الاساسي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية

من المنتظر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، والذي يبحث عنه كل راغبي الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية، وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية قد بدأت الأربعاء الماضي، وتنتهي الأربعاء القادم 23 يناير 2019، وتبدأ عمليات تصحيح كل مادة فور الانتهاء من آداء امتحانها، وقد قام نائب المحافظ أحمد فؤاد بتفقد اآداء الطلبة لامتحانات الشهادة الإعدادية بمنطقة جنوب القاهرة.

موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة وكيفية الاستعلام عن النتائج

يمكنك الاستعلام عن جميع النتائج للمراحل التعليمية المختلفة للمحافظة من خلال الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

اضغط على الرابط السابق. اضغط على نتائج الامتحانات. اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية. كما يمكنك الوصول إلى نتيجة الشهادة الابتدائية 2018 من خلال رابط مباشر ===> اضغط هنا يوضح الموقع أن عليك الاتصال برقم 09000100 للحصول على نتائج الصف الثالث والرابع واخامس والسادس الابتدائي. Advertisements

وحسب ما هو موضح عندما نكتب الرقم القومي الخاص بالطالب، واختيار المرحلة والصف الدراسي، نضغط على عرض النتيجة، عندها سوف تظهر النتيجة، ولا زلنا نترقب ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية قريبا، وسوف نعلنها من خلال هذا المقال على موقع نجوم مصرية.

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