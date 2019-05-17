تراند اليوم : اعترفات خطيرة تكشف عنها منى فاروق وشيماء الحاج حول فضيحة الفيديو الإباحي

كشف التحقيقات الأولية، بعد اعتقال الفنانتين المصريتين منى فاروق وشيماء الحاج، اعترافات خطيرة حول قضية الفيديو الإباحي مع المُخرج خالد يوسف.

وتمكنت قوات الأمن المصرية، من إلقاء القبض على منى فاروق وشيماء الحاج بعد تداول فيديو لهما في أوضاع غير لائقة.

ووفق التحقيقات المبدئية التي أجرتها أجهزة الأمن، اعترفت ممثلة بأن المخرج أحضر شخصا ادعى أنه شيخ برفقة شاهدين، وأوهمها بأنه تزوجها، في حين قالت الأخرى إن المخرج غرر بها وصور الفيديو لابتزازها. وفقاً لما أورده موقع "العربي الجديد"

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه ممثلتان مصريتان في أوضاع غير لائقة، قيل إن من برفقتهما كان المخرج خالد يوسف، وبتتبع الأجهزة الأمنية لهما توصلت إليهما وتم القبض عليهما، ولا تزالان قيد الاعتقال حتى انتهاء التحقيقات.

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ويذكر أن المُخرج خالد يوسف غادر مصر متجهاً إلى فرنسا، بعد إلقاء القبض على الممثلتين شيماء ومنى بساعات قليلة، ما أدى إلى ترديد أقاويل تفيد بهروبه إلى خارج البلاد، وبأن هناك نوايا لرفع الحصانة عنه كنائب في مجلس الشعب لإخضاعه للتحقيق.