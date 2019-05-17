نتائج الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 : “معرفة نتيجة 3 إعدادي” الصف الثالث الإعدادي...

نتائج الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 يمكنكم التعرف عليها من خلال الدخول على مواقع نتائج المحافظات بمديريات التربية والتعليم الخاص بالنتائج بجميع المحافظات المصرية، وقد أوشكت النتائج على الظهور بعد الانتهاء من عناء الامتحانات، فقد انتهت امتحانات المرحلة الإعدادية لسنوات النقل بالعديد من المحافظات المصرية، ومتوقع ظهور نتائج المرحلة الإعدادية تيرم ثاني 2019 خلال الأيام القادمة بمعظم المحافظات، تابعونا على موقعنا في متابعة يومية وتغطية شاملة لآخر تصريحات السادة المسئولين وآخر أخبار أعمال التصحيح.

فقد انتهى طلاب الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي بجميع محافظات مصر من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني منذ أيام قليلة، وسارت أعمال الامتحانات بهدوء وانتهت بدون شكاوى، حيث لم ترد شكاوى للغش أو صعوبة في الامتحانات، فقد جاءت سهلة وفي مستوى الطالب العادي، ولم يشتكي أي طالب من خروجها عن المنهج المحدد، وينتظر الطلاب النتائج بين الحين والآخر على موقع بوابة التعليم الأساسي.

نتائج الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بمحافظة القاهرة وكافة محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

طريقة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بجميع المحافظات يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة التي تتبعها يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به يضغط” البحث عن النتائج”. جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة

لم تُعلن بعد محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم

لم تُعلن بعد محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ

لم تُعلن بعد محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا

لم تُعلن بعد محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

لم تُعلن بعد محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

لم تُعلن بعد محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

لم تُعلن بعد محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

لم تُعلن بعد محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

لم تُعلن بعد محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد

لم تُعلن بعد محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

لم تُعلن بعد محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

لم تُعلن بعد محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

لم تُعلن بعد محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

لم تُعلن بعد محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

لم تُعلن بعد محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

لم تُعلن بعد محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

لم تُعلن بعد محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

لم تُعلن بعد محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

لم تُعلن بعد محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

لم تُعلن بعد

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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نتائج الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بجميع المحافظات

أدى طلاب المحافظات المصرية المختلفة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، وانتهوا منها منذ أيام قليلة، وكان سير الامتحانات معتدلا وانتهى الطلاب منها في سلام، ويتابع الطلاب عن كثب مواقع المديريات التعليمية بجميع محافظات مصر، وكذلك يتابعوا وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وذلك للبحث عن أي أخبار تخص موعد ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني للصف الأول والثاني والثالث الإعدادي، ويقوم موقع نجوم مصرية بمتابعة أخبار النتائج لحظة بلحظة ويقوم بإعلان ظهورها لطلاب المحافظة وجميع المحافظات الأخرى.

خطوات الحصول على نتيجة امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي

قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي للمحافظة التي تتبعها

قم بإدخال الرقم القومي للطالب في شهادة الميلاد.

يتم اختيار المرحلة التعليمية (المرحلة الإعدادية)

نختار العام الدراسي للنتيجة، وهو 2018-2019.

اضغط كلمة بحث.

نتيجة الإعدادية بمحافظة القاهرة والجيزة 2019 وجميع محافظات مصر

تابعونا أعزائنا طلاب الشهادة الإعدادية على موقعنا في متابعة يومية للمحافظات التي ستعلن بها نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك من خلال ما يستجد من أخبار على المواقع الإلكترونية الرسمية للمحافظات أو ظهورها في المدارس بشكل مباشر.

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019

المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

لم يتم تلقي أعداد من الشكاوى من الطلاب أو السادة أولياء الأمور عن صعوبة الامتحانات أو انتشار الغش، كما في سنوات سابقة.تم الانتهاء من أعمال رصد وتجميع الدرجات، ومراجعة الدرجات لضمان دقتها، وعمل قوائم بالنتائج يتعرف الطالب عليها برقم الجلوس، وينتظر اعتماد تلك القوائم من السادة المحافظين في كل محافظة، ويتم إرسال تلك القوائم فيما بعد مباشرة إلى المدارس.

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موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الإعدادية 2019 | نتيجة جميع المحافظات برقم الجلوس الفصل الثاني

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