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نتائج الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 : “معرفة نتيجة 3 إعدادي” الصف الثالث الإعدادي...

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نتائج الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 يمكنكم التعرف عليها من خلال الدخول على مواقع نتائج المحافظات بمديريات التربية والتعليم الخاص بالنتائج بجميع المحافظات المصرية، وقد أوشكت النتائج على الظهور بعد الانتهاء من عناء الامتحانات، فقد انتهت امتحانات المرحلة الإعدادية لسنوات النقل بالعديد من المحافظات المصرية، ومتوقع ظهور  نتائج المرحلة الإعدادية تيرم ثاني 2019 خلال الأيام القادمة بمعظم المحافظات، تابعونا على موقعنا في متابعة يومية وتغطية شاملة لآخر تصريحات السادة المسئولين وآخر أخبار أعمال التصحيح.

فقد انتهى طلاب الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي بجميع محافظات مصر من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني منذ أيام قليلة، وسارت أعمال الامتحانات بهدوء وانتهت بدون شكاوى، حيث لم ترد شكاوى للغش أو صعوبة في الامتحانات، فقد جاءت سهلة وفي مستوى الطالب العادي، ولم يشتكي أي طالب من خروجها عن المنهج المحدد، وينتظر الطلاب النتائج بين الحين والآخر على موقع بوابة التعليم الأساسي.

نتائج الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بمحافظة القاهرة وكافة محافظات مصر

نتائج الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 :
نتائج الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 : “معرفة نتيجة 3 إعدادي” الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

طريقة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بجميع المحافظات

  1. يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية  الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة التي تتبعها
  2. يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به
  3. يضغط” البحث عن النتائج”.

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة
محافظة القاهرة 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
 		لم تُعلن بعد
محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد
محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد
محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
 		لم تُعلن بعد
محافظة كفر الشيخ نتيجة  الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
 		لم تُعلن بعد
محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد
محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد
محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد
محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد
محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد
محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
 		لم تُعلن بعد
محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
 		لم تُعلن بعد
محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
 		لم تُعلن بعد
محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
 		لم تُعلن بعد
محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
 		لم تُعلن بعد
محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
 		لم تُعلن بعد
محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
 		لم تُعلن بعد
محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
 		لم تُعلن بعد
محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
 		لم تُعلن بعد
محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
 		لم تُعلن بعد
محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
 		لم تُعلن بعد
محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
 		لم تُعلن بعد
محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
 		لم تُعلن بعد
محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
 		لم تُعلن بعد
محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
 		لم تُعلن بعد
محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
 		لم تُعلن بعد
محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
 		لم تُعلن بعد

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

نتائج الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019

نتائج الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019

 

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نتائج الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019  بجميع المحافظات

أدى طلاب المحافظات المصرية المختلفة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، وانتهوا منها منذ أيام قليلة، وكان سير الامتحانات معتدلا وانتهى الطلاب منها في سلام، ويتابع الطلاب عن كثب مواقع المديريات التعليمية بجميع محافظات مصر، وكذلك يتابعوا وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وذلك للبحث عن أي أخبار تخص موعد ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني للصف الأول والثاني والثالث الإعدادي، ويقوم موقع نجوم مصرية بمتابعة أخبار النتائج لحظة بلحظة ويقوم بإعلان ظهورها لطلاب المحافظة وجميع المحافظات الأخرى.

خطوات الحصول على نتيجة امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي

  • قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي للمحافظة التي تتبعها
  • قم بإدخال الرقم القومي للطالب في شهادة الميلاد.
  • يتم اختيار المرحلة التعليمية (المرحلة الإعدادية)
  • نختار العام الدراسي للنتيجة، وهو 2018-2019.
  • اضغط كلمة بحث.

نتيجة الإعدادية بمحافظة القاهرة والجيزة 2019 وجميع محافظات مصر

تابعونا أعزائنا طلاب الشهادة الإعدادية على موقعنا في متابعة يومية للمحافظات التي ستعلن بها نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك من خلال ما يستجد من أخبار على المواقع الإلكترونية الرسمية للمحافظات أو ظهورها في المدارس بشكل مباشر.

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019

المادة الدراسية درجة المادة
مادة اللغة العربية 40 درجة
مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة
مادة الرياضيات 30 درجة
مادة العلوم 20 درجة
مادة الرياضيات 20 درجة
مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع
مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع
مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع
المجموع الكلي 140 درجة

لم يتم تلقي أعداد من الشكاوى من الطلاب أو السادة أولياء الأمور عن صعوبة الامتحانات أو انتشار الغش، كما في سنوات سابقة.تم الانتهاء من أعمال رصد وتجميع الدرجات، ومراجعة الدرجات لضمان دقتها، وعمل قوائم بالنتائج يتعرف الطالب عليها برقم الجلوس، وينتظر اعتماد تلك القوائم من السادة المحافظين في كل محافظة، ويتم إرسال تلك القوائم فيما بعد مباشرة إلى المدارس.

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موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الإعدادية 2019 | نتيجة جميع المحافظات برقم الجلوس الفصل الثاني

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