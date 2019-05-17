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نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 : الصف الثالث الإعدادي تيرم ثاني .. جميع المديريات التعليمية بكافة...

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نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الثاني 2019 فقد أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية على إعلانها بجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، كما انتهت أعمال التصحيح ورصد الدرجات ببعض المحافظات المصرية، ولم يتبقى غير اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي تيرم ثاني 2019 وإعلانها على المواقع الرسمية لنتائج المحافظات، الخاصة بالمرحلة الإعدادية، ومن الجدير ذكره أن عملية التصحيح لأوراق الإجابات المواد التي تم تأدية الامتحان بها واكبت عملية سير الامتحانات، وسنتابع معكم أخبار ظهور النتائج والمواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بمديرية التربية والتعليم لكل محافظة، ومع نهاية الامتحانات تبدأ مرحلة رصد الدرجات تمهيداً لاعتماد النتائج وإعلانها على مواقع نتائج المحافظات، حيث تقوم المواقع الإلكترونية الرسمية لمديريات التربية والتعليم لكل محافظة بالإعلان عن نتائج المراحل الدراسية فيها فور الانتهاء من اعتماد النتائج.

نعرض عليكم مواقع مديريات التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة، والتي يتم نشر أخبار الانتهاء من مراجعة النتائج عليها، ومن ثم يتم اعتماد النتائج من السادة وكلاء مديرية التربية والتعليم بجميع المحافظات، ثم يتم نشرها على المواقع الخاصة بالنتائج، والتي لا تعمل إلا في حال الانتهاء من جميع النتائج ونشرها على المواقع الإلكترونية الخاصة بمديرية التربية والتعليم لكل محافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 : الصف الثالث الإعدادي تيرم ثاني

نتيجة امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2019

نتيجة امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2019

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة
محافظة القاهرة 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
 		لم تُعلن بعد
محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد
محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد
محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
 		لم تُعلن بعد
محافظة كفر الشيخ نتيجة  الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
 		لم تُعلن بعد
محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد
محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد
محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد
محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد
محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد
محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
 		لم تُعلن بعد
محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
 		لم تُعلن بعد
محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
 		لم تُعلن بعد
محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
 		لم تُعلن بعد
محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
 		لم تُعلن بعد
محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
 		لم تُعلن بعد
محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
 		لم تُعلن بعد
محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
 		لم تُعلن بعد
محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
 		لم تُعلن بعد
محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
 		لم تُعلن بعد
محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
 		لم تُعلن بعد
محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
 		لم تُعلن بعد
محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
 		لم تُعلن بعد
محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
 		لم تُعلن بعد
محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
 		لم تُعلن بعد
محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
 		لم تُعلن بعد
محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
 		لم تُعلن بعد

طريقة التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الثاني بجميع المحافظات

  • الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم للمحافظة المطلوب البحث عن النتائج فيها.
  • الدخول على موقع النتائج لكل محافظة.
  • إدخال الاسم ورقم الجلوس.
  • إدخال اسم المرحلة الدراسية المطلوب الاستعلام عنها.
  • اختيار الفصل الدراسي الثاني.
  • اضغط على البحث عن النتائج.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 التيرم الثاني بجميع المحافظات

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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يتابع أولياء الأمور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للتعرف عن أي أخبار حول ظهور نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات المصرية، تابعونا على موقعنا وسنوافيكم بها فور أللإعلان عنها على وسائل الإعلام، حيث يتم اعتمادها قريبا.

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019

المادة الدراسية درجة المادة
مادة اللغة العربية 40 درجة
مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة
مادة الرياضيات 30 درجة
مادة العلوم 20 درجة
مادة الرياضيات 20 درجة
مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع
مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع
مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع
المجموع الكلي 140 درجة

روابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بجميع محافظات مصر

سنتابع معكم جميع ما يستجد من أخبار وتصريحات على لسان القائمين على أمر نتائج الشهادة الإعدادية وسنوات النقل الإعدادي فتابع معنا عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة مع أطيب الأماني بالتوفيق والنجاح.

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