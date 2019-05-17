نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 : الصف الثالث الإعدادي تيرم ثاني .. جميع المديريات التعليمية بكافة...

نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الثاني 2019 فقد أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية على إعلانها بجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، كما انتهت أعمال التصحيح ورصد الدرجات ببعض المحافظات المصرية، ولم يتبقى غير اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي تيرم ثاني 2019 وإعلانها على المواقع الرسمية لنتائج المحافظات، الخاصة بالمرحلة الإعدادية، ومن الجدير ذكره أن عملية التصحيح لأوراق الإجابات المواد التي تم تأدية الامتحان بها واكبت عملية سير الامتحانات، وسنتابع معكم أخبار ظهور النتائج والمواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بمديرية التربية والتعليم لكل محافظة، ومع نهاية الامتحانات تبدأ مرحلة رصد الدرجات تمهيداً لاعتماد النتائج وإعلانها على مواقع نتائج المحافظات، حيث تقوم المواقع الإلكترونية الرسمية لمديريات التربية والتعليم لكل محافظة بالإعلان عن نتائج المراحل الدراسية فيها فور الانتهاء من اعتماد النتائج.

نعرض عليكم مواقع مديريات التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة، والتي يتم نشر أخبار الانتهاء من مراجعة النتائج عليها، ومن ثم يتم اعتماد النتائج من السادة وكلاء مديرية التربية والتعليم بجميع المحافظات، ثم يتم نشرها على المواقع الخاصة بالنتائج، والتي لا تعمل إلا في حال الانتهاء من جميع النتائج ونشرها على المواقع الإلكترونية الخاصة بمديرية التربية والتعليم لكل محافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 : الصف الثالث الإعدادي تيرم ثاني

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة

لم تُعلن بعد محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم

لم تُعلن بعد محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ

لم تُعلن بعد محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا

لم تُعلن بعد محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

لم تُعلن بعد محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

لم تُعلن بعد محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

لم تُعلن بعد محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

لم تُعلن بعد محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

لم تُعلن بعد محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد

لم تُعلن بعد محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

لم تُعلن بعد محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

لم تُعلن بعد محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

لم تُعلن بعد محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

لم تُعلن بعد محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

لم تُعلن بعد محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

لم تُعلن بعد محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

لم تُعلن بعد محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

لم تُعلن بعد محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

لم تُعلن بعد محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

لم تُعلن بعد

طريقة التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الثاني بجميع المحافظات

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم للمحافظة المطلوب البحث عن النتائج فيها.

الدخول على موقع النتائج لكل محافظة.

إدخال الاسم ورقم الجلوس.

إدخال اسم المرحلة الدراسية المطلوب الاستعلام عنها.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

اضغط على البحث عن النتائج.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 التيرم الثاني بجميع المحافظات

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق. Advertisements

يتابع أولياء الأمور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للتعرف عن أي أخبار حول ظهور نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات المصرية، تابعونا على موقعنا وسنوافيكم بها فور أللإعلان عنها على وسائل الإعلام، حيث يتم اعتمادها قريبا.

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019

المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

روابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بجميع محافظات مصر

سنتابع معكم جميع ما يستجد من أخبار وتصريحات على لسان القائمين على أمر نتائج الشهادة الإعدادية وسنوات النقل الإعدادي فتابع معنا عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة مع أطيب الأماني بالتوفيق والنجاح.

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موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الإعدادية 2019 | نتيجة جميع المحافظات برقم الجلوس الفصل الثاني

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