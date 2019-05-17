شاهد: مسلسل هوجان الحلقة 11 مفاجآت محمد امام

مسلسل هوجان هو مسلسل مصرى من انتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام جارى أنتاجه وسوف يتم عرضه في 5 مايو من عام 2019.

الحلقة 11 هنــــا

وتدور أحداث المسلسل حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ "هوجان"، نظرًا لكونه من ذوي القدرات الخارقة، حيث نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه ويبرع في أكل الزجاج، لتذيع شهرة “هوجان” في الأفق، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.

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ويجسد خلاله محمد إمام شخصية شاب يمتلك قوة بدنية خارقة، لكنه في المقابل عاش حياة ألغى فيها المجتمع عقله، فأصبحت له قوة خارقة وعقل بسيط، فيتم استغلاله، لكن تحدث له نقطة تحول، فيقرر الاستعانة بعقله واستخدام قوته، ليبدأ البعض في محاربته.

مسلسل "هوجان" يشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كل من كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

ويعرض مسلسل "هوجان" عبر قناة الحياة بداية من اليوم الإثنين في الساعة الـ10.30، مساءً، ويعاد عرض في الساعة الـ7 صباحاً، والاعادة الساعة الـ3 عصراً.