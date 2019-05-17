مشاهدة مسلسل الحرملك الحلقة 11 الحادية عشر كاملة HD – في حضرة التاريخ

صُنّف مسلسل "الحرملك" كأضخم الأعمال الدرامية السورية المشاركة في الماراثون الدرامي، وذلك بتفرّده بالأحداث التاريخية التي يعرضُها المسلسل في قالبٍ درامي مشوّق، وينافسُ بقوة بعد أن أثبت وجوده وفرض نفسه في السباق الرمضاني 2019.

ونعرضُ لكم اليوم حصريًا الحلقة 11 الحادية عشر من مسلسل الحرملك كاملةً بجودةٍ عالية وفائقة الدقة HD، علمًا أنّ المسلسل ما زال يحقّق نسبًا عالية من المشاهدة والمتابعة، ويترقّب الجمهور العربي يوميًا عرض حلقاته بكثيرٍ من الشغف والاهتمام.

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ويحملُ لواءُ البطولة في "الحرملك" النجم السوري الكبير جمال سليمان، إلى جانبِ نخبة من ألمع النجوم والفنانين السوريين والعرب، أبرزهم: سلافة معمار، وباسل خيّاط، وباسم ياخور،وقيس الشيخ نجيب، وعبد الهادي الصبّاغ، وجيني إسبر، وهبة نور.

وتتركّز أحداث المسلسل حول تهريب حنّة "درة" من السجن بواسطة نائب آمر السجن، وأثناء هروبها وجد الحراس أنّ مراد باشا مقتول وتم إبلاغ عزمي باشا (أحمد فهمي) أثناء تواجده في بيت قمر الملقب بالحرملك (سلافة معمار) وهي السبب في حبس حنة.

يشارُ إلى أنّ أحداث المسلسل تدورُ حول وصول المماليك إلى السلطة والتحكّم بمفاصل المشهد السياسي العام، وإلحاق الهزيمة لأعداء الأمة المفترضين.