مشاهدة مسلسل مني وفيني الحلقة 11 الحادية عشر كاملة بجودة HD - دراما رمضان 2019

نعرضُ لكم اليوم الخميس، حصريًا الحلقة 11 الحادية عشر من مسلسل "مني وفيني"، ضمن المسلسلات الخليجية التي تنافسُ بقوة في الماراثون الدرامي، ويخوضُ المسلسل الكويتي في السباق الرمضاني 2019 بخطىً واثقة ويسجّل مزيدًا من المشاهدات والمتابعة يومًا بعد يوم.

ويقودُ النجم الكويتي حسين المنصور بطولة مسلسل "مني وفيني"، إلى جانب نخبة من ألمع النجوم في الكويت والخليج العربي، أبرزهم: باسمة حمادة، محمد العجيمي، مشاري البلّام، أحلام حسن، محمود بوشهري، صمود الكندري، بمشاركة الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني.

ويُعرض مسلسل "مني وفيني" يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك عبر قناة سما دبي الفضائية، وتُعرض حلقات المسلسل الكويتي في الأوقات التالية:

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يُذاع المسلسل حصريًا على قناة سما دبي في تمام الساعة 1:00 صباحًا.

ويتم إعادة المسلسل على قناة سما دبي في تمام الساعة 10:00 صباحًا.

يذكرُ أنّ أحداث المسلسل الكويتي تدورُ حول المشاكل الاجتماعية التي تواجه الكثيرين في الكويت وخارجها، التي تحدث ما بين الآباء والأبناء ومعاملة الزوج للزوجة من الصورة الحسنة والسيئة، وتناقشها بقالبٍ درامي مشوّق ورائع.