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تراند اليوم : تعرف على حقيقة علاقة سمية الخشاب بـ خالد يوسف (فيديو)

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قالت الفنانة سمية الخشاب فى شيخ الحارة مع سمية الخشاب على القاهرة والناس مع بسمة وهبة إنها لا توجد علاقة بينها وبين المخرج المشهور من أى نوع سواء أكان حب أو خطوبة أو حتى زواج، وذلك خلال حديثها فى برنامج شيخ الحارة مع سمية الخشاب على القاهرة والناس مع بسمة وهبة، وأشارت سمية الخشاب فى شيخ الحارة مع سمية الخشاب على القاهرة والناس مع بسمة وهبة أن علاقتها بالمخرج خالد يوسف لا تتخطى إلا علاقة العمل بينهما، خلال الحلقة 11 من شيخ الحارة مع سمية الخشاب على القاهرة والناس مع بسمة وهبة، لاسيما أنها لم تتعامل معه الا فى نطاق العمل فقط.

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وأضافت سمية الخشاب فى شيخ الحارة مع سمية الخشاب على القاهرة والناس مع بسمة وهبة أنها أدت تحت إخراجه أنجح أفلامها.
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