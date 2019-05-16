شاهد: مسلسل باب الحارة 10 الحلقة 12 من الجزء العاشر تفجر مفاجآت من العيار الثقيل

أعاد الجمهور نشر صورة نادرة لنجمة مسلسل الدراما السوري باب الحارة، وهي الفنانة جانيار حسن، في طفولتها، حيث لم يتجاوز عمرها ثلاث السنوات.

وأبدى جمهور جانيار إعجابه بجمالها بهذا العمر، متمنيين استمرارها في المسلسل الشامي المحبوب، حيث تعد جانيار حسن من الفنانات الشابات الصاعدات والتي عرفها الجمهور بعدة أعمال.

وكان أهم الأعمال التي شاركت بها مسلسل باب الحارة الذي حقق لها انتشاراً واسعاً في الوطن العربي، حيث لعبت شخصية "نعمة" ابنة أبوظافر، كما عرفت بمرايا مع الفنان ياسر العظمة، وكان لها أدوار مركبة في عدة أعمال منها صرخة روح.

Advertisements

ويتابع الجمهور العربي مسلسل باب الحارة بجزئه العاشر في رمضان لهذا العام حيث تطلق وسائل اعلام على النسخة المعروضة من باب الحارة بالتقليد والتي هي من اخراج محمد زهير وتأليف مروان قاووق.

النسخة المعروضة حاليا من مسلسل باب الحارة، من بطولة نجاح سفكوني وصالح الحايك وسلمى المصري وجلال شموط ونظلي الرواس ويحيى بيازي.

ومن أبرز نجوم الدراما الذين غابوا عن شخصيات الموسم الحالي من مسلسل باب الحارة: عباس النوري، ​صباح الجزائري​ و​ميلاد يوسف​ و​محمد خير الجراح​ و​شكران مرتجى​ و​روبين عيسى​.