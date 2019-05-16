فتاة تحضر حفل زفافها وجنازة عمتها في وقت واحد

جمعت عروس من سانت ماريا في كاليفورنيا، بين حفل زفافها وجنازة عمتها في وقت واحد بإحدى الكنائس من أجل توفير المال، ولأن أسعار الجنائز مرتفعة جدا، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

وأكدت العروس أن أي شخص يريد وداع عمتها كارين فسيكون الأمر متاحا في وقت زواجها.،لافتا أن عمتها كارين كانت تحب زواجها.

وفي منشور على موقع فيسبوك، قالت العروس: "أصدقائي الأعزاء وعائلة العرس، بالتأكيد بلغ بعضم الخبر، لقد توفيت عمتي كارين لأسباب طبيعية"، مضيفة: "لقد فوجئنا بفقدان عمتي، لكننا نعد بعدم إلغاء حفل الزواج".

وأوضحت: "نحن نعرف أنها كانت تريدنا أن نحتفل بكثير من الحب والمتعة"، مؤكدة أنه من المتاح لأي شخص أن يتوقف خلال حفل الزفاف لكي يقول وداعا لعمتها.