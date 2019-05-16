تراند اليوم : شاهد: حقيقة هروب خالد يوسف إلى باريس حبس شيماء الحاج ومنى فاروق

كشفت مصادر إعلامية مصرية، يوم الجمعة، عن حقيقة الأنباء التي تتحدث عن هرب المخرج خالد يوسف من مصر، عقب القبض على الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج؛ بتهمة العمل الفاضح.

ونقلت بوابة الأهرام عن مصادر مطلعة أن عضو المجلس النواب خالد يوسف والذي يعمل مخرجا سينيمائيا غادر مصر رسميا عبر مطار القاهرة الدولي، مشيرة إلى أن توجه إلى العاصمة الفرنسي باريس.

وحسب المصادر الإعلامية ذاتها، فإن مغادرة خالد يوسف، مصر، جاءت بعد القبض على الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج، بتهمة القيام بعمل فاضح مع مخرج مشهور، تم نشره بشكل واسع مؤخرا رغم أنه قديم.

وذكرت المصادر أن هناك إمكانية تقديم طلب رفع حصانة عن خالد يوسف إلى مجلس النواب، خاصة بعدما أكدت الممثلتان منى فاروق وشيما الحاج، فى التحقيقات أن "مخرج شهير" غرر بهما وصور الفيديو الخاص لابتزازهما. دون الكشف عن اسمه.

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ووفق المصادر، فقد نوهت منى فاروق وشيما الحاج فى اعترفاتهما، إلى أن الفيديو المتداول لهما تم تصويره من جانب المخرج الشهير أثناء ممارسة الجنس معهما.

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يذكر أن نقابة المهن التمثيلية في مصر، أعلنت أن منى فاروق وشيماء الحاج ليستا عضوتين في النقابة، مشيرة إلى أن الأولى حصلت على عضوية مؤقتة وانتهت.