شاهد مسلسل دفعة القاهرة الحلقة 11 الحادية عشر - نزيف مرام

دخلت لطيفة"مرام البلوشي " إلي المستشفي بسبب حدوث نزيف لها وذلك لأن دلال"فاطمة الصفي " قامت بإعطائها مسكن للآلام من أجل أن يحدث لها إجهاضا، وحب دلال ليوسف"بشار الشطي" كان الدافع الرئيسي لفعلها.

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لكن الفتيات نجحن فى النهاية في أن ينقذون حياة لطيفة وجنينها، حيث لم يؤثر النزيف على الجنين، وعلمت نزهة "لولوة الملا" بمكيدة دلال وهاجمتها على فعلها، وسمع يوسف حوارهن فصفع دلال وتركها ورحل.

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وبعد زيارة والد ناصر"مهند الحمدي" إلي منزل الشباب وكشف الأوضاع التي وصل بها الحال هناك، فضلا عن الإصابات التي تعرض لها ابنه، بدا بفرض نظام على الشباب من أجل أن يعيدهم من جديد إلي الحالة التى كانوا عليها.

وبدأ والد ناصر يوقظهم ليلا من أجل صلاة الفجر، بينما حدثت مواجهة بين كلا من التوأم إقبال وسبيكة "نور الغندور" حيث اتهمت الأخيرة الأولى بمحاولة تقليدها مع الضابط المصري.

يشارك في بطولة مسلسل "دفعة القاهرة" كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي