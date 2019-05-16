تردد قناة دعوة الجديد 2019 لمشاهدة حلقة ارطغرل - بث مباشر

وافق الممثل التركي بوراك أوزجيفيت، على تأدية الدور الرئيسي لشخصية عثمان غازي في مسلسل "قيامة أرطغرل"، الذي أصبح اسمه في الموسم الجديد "قيامة عثمان".

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وانتشرت شائعات وأقاويل كثيرة حول مَن سيجسد دور عثمان غازي في المسلسل، لا سيما ما تحمله هذه الشخصية من أهمية كبيرة، فهو "مؤسس الدولة العثمانية".

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وسيتم تصوير حلقات على حدود البحر في الجانب الآسيوي الأناضولي من إسطنبول، حيث تم إعداد هضبة هناك في منطقة كبيرة جداً.

فيما يستغرق تجهيز الأزياء والإكسسوارات التي تعكس تلك الحقبة الزمنية التي يجسّدها المسلسل الوقت الأكبر، حيث يعمل عليها فريق كبير.

وعاد الممثل إنجين ألتان من عطلته فى الولايات المتحدة الأميركية، ما دفع الصحف للتخمين بأن موعد انطلاق تصوير الجزء الخامس من "قيامة ارطغرل" قد اقترب، حيث سيكمل ألتان دوره بشخصية أرطغرل في أيامه الأخيرة، قبل أن يعطي الراية لابنه عثمان.

ووفقاً لما جاء في الصحيفة في عدد سابق، فإن أنجين طلب من شركة الإنتاج مبلغاً أعلى، وقدره 120 ألف ليرة تركية في الحلقة الواحدة، لتأدية دور أرطغرل المسن في أيامه الأخيرة.