تراند اليوم : نتائج اللوتو اللبناني :نتائج سحب اللوتو اللبناني مع زيد اليوم..اللوتو...

متابعينا الكرام ننشر لكم نتائج اللوتو اللبناني :نتائج سحب اللوتو اللبناني مع زيد اليوم..اللوتو اللبناني اخر سحب 2019

اعلنت قناة lbc اللبنانية نتائج سحب اللوتو اللبناني اخر سحب للاصدار رقم 1718 بث مباشر وحصري على الهواء مباشرة ، مساء يوم الخميس لجميع مشتركي سحب اللوتو اللبناني في لبنان .

حيث يقدم لكم “الخليج 365” الارقام الربحة في اللوتو اللبناني اليوم الخميس كاملة وهي كالتالي :-

سحب اللوتو اللبناني للإصدار رقم 1718، وجاءت النتيجة على الشكل الآتي:

الأرقام الرابحة: 04-14-17- – – الرقم الإضافي: 27

٭اللوتو اللبناني: المرتبة الأولى : لا رابح

– عدد الشبكات الرابحة: 0.

– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا رابح

٭اللوتو اللبناني: المرتبة الثانية: خمسة أرقام + الرقم الإضافي:

– عدد الشبكات الرابحة: 1.

– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 279525086 ل.ل.

٭اللوتو اللبناني: المرتبة الثالثة: خمسة أرقام مطابقة:

– عدد الشبكات الرابحة: 22 شبكة.

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– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 2333099 ل.ل.

٭اللوتو اللبناني: المرتبة الرابعة: أربعة أرقام مطابقة:

– عدد الشبكات الرابحة: 970 شبكة.

– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 52916 ل.ل.

٭اللوتو اللبناني: المرتبة الخامسة: ثلاثة أرقام مطابقة:

– عدد الشبكات الرابحة: 14791 شبكة.

– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 8000 ل.ل.

المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة للسحب المقبل: (1,122,112) ل.ل.

سحب زيد في 2019-05-16

– الرقم الرابح: 75735

يمكنكم الاطلاع على كافة نتائج اللوتو اللبناني اخر سحب من خلال الرابط التالي

هذا ويعتبر اللوتو اللبناني من أكثر العاب الحظ شهرةً في لبنان ، والتي يشترك فيها آلاف اللبنانين للفوز بعدد من الجوائز المالية المتنوعة ، حيث يتم بث القرعة مساء كل يوم اثنين وخميس عبر شاشة قناة lbc اللبنانية .