شاهد: مسلسل عذراء الحلقة الحادية عشر 11 باقة مفاجئات وأحداث شيقة

في الحلقة العاشرة من مسلسل عذراء بطولة شجون الهاجري والذي يأتي ضمن مسلسلات رمضان 2019، وجدت رقية مفاجأة في منزل عذراء لحظة أن كانت ترتب ملابسها وسط شعور من الشوق والحنين.

مسلسل عذراء الحلقة الحادية عشر 11 اضغط هنا

وكانت المفاجأة هي قرص مدمج، فسرعان ما اتصلت بالمحامية وطلبت منها الحضور والبحث في هذا القرص عن أي شيء يخدم القضية.

عب ذلك، وجدت المحامية في القرص حلقة من برنامج تتحدث فيه فتاة عن موقف تعرضت له في صغرها، لكن وجه الفتاة غير واضح بينما كان الصوت ليس بالغريب فهو أقرب ما يكون لعذراء، فطلبت المحامية مطابقة ذلك الصوت مع صوت عذراء.

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وجاء في الحلقة ذاتها من مسلسل عذراء أن والدة أحمد لم تتمالك نفسها ودخلت في ثورة غضب عندما علمت بأن أحمد قام بزيارة عذراء في السجن وأبلغته أن ذلك يجعل من أعصابها تتوتر.

ويأتي ذلك لأن تلك الفتاة سيرتها ليست طيبة وأنها متهمة بجريمة قتل ويجب الابتعاد عنها، لكن أحمد رفض الامتناع عن زيارة عذراء على الإطلاق.

ودار في الحلقة العاشرة من مسلسل عذراء شجار كبير بين الفتاة عذراء وباقي النزيلات والسجينة التي تكره تلك الفتاة المكلومة.

وحدث الشجار أمام خلود وكان سببه مفتاح، وسرعان ما جرى فتح تحقيق في ذلك، واعترفت نوسة أن بالخزنة بها 10 آلاف دولار ما أغضب الضابط المحقق.