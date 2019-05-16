مسلسل خمسة ونص الحلقة 11 الحادية عشرة كاملة بجودة عالية – زفاف نادين نجيم

تستمر مراسم زفاف نادين نجيم على الفنان قصي خولي في الحلقة 11 الحادية عشرة من مسلسل "خمسة ونص" ويخيم على حفل الزفاف أجواء السعادة والفرح، بحضور إعلاميين وساسة كبار في البلد، كما ويشهد خمسة ونص سباقاً درامياً رمضانياً ضمن مسلسلات رمضان 2019.

شهدت الحلقة 11 الحادية عشرة من مسلسل "خمسة ونص" حضور فتاة تريد الحديث مع قصي خولي إلا أن جاد "معتصم النهار" يعترض طريقها ويطلب من الحراس أن يحجزوها في السيارة حين إخبار "غمار" قصي خولي بوجودها أثناء حفل زفافه من نادين نجيم "بيان".

كما أخبر قصي خولي نادين نجيم في الحلقة 11 الحادية عشرة من "خمسة ونص" بانه يريد الذهاب، إلا أن صحفية اقتطعت طريقه تريد إجراء معه مقابلة شخصية، وبدوره "غمار الغانم" يصدها كون الوقت غير مناسب، ويستمر في طريقه إلى الفتاة، التي يبدو أن قصة حب كانت تجمعهما قبل تعرفه على نادين نجيم "بيان".

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وشهدت الحلقة 11 الحادية عشر من خمسة ونص استمرار نادين نجيم بالتقاط مجموعة من الصور في حفل زفافها من قصي خولي، برفقة ابنة خالتها والعديد من صديقاتها المتواجدات في الحفل، في الوقت الذي يتناقش فيه قصي خولي مع حبيبته السابقة التي تعاتبه على فعلته وزواجه السريع من الدكتورة "بيان".

ويشار إلى أن مسلسل "خمسة ونص" من بطولة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والنجمين السوريين معتصم النهار، وقصي خولي، فيما شارك بالمسلسل عدد من النجوم ورفيق علي أحمد، ورولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات ورواد عليو ، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.