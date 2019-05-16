شاهد الحلقة الحادية عشر 11 من مسلسل مقامات العشق _ ست الحسن في اشبيلية وتشويق تاريخي

الحلقة الحادية عشر 11 من مسلسل مقامات العشق تنطلق عبر شاشة قناة الامارات من انتهاء هروب ست الحسن "نسرين طافش" لإشبيلية ومكوثه لدى فاطمة القرطبية "نادين الخولي".

في الحلقة العاشرة تجتمع ست الحسن مع الشيخ علي بن عربي في رحاب مدينة اشبيلية وتتولد بينهما علاقة روحية تتصف بالصفاء والمحبة الخالصة.

والشيخ حامد يستأذن من قاضي مدينة مرسية للخروج من المدينة بعد مقتل جميل في السجن، وتشكيله خطراً على علم أهل المدينة وفلاسفتها، أحداث شيقة تكشفها الحلقة الحادية عشر من مقامات العشق.

Advertisements

وتدور أحداث مقامات العشق حول مراحل حياة المتصوف العربي محي الدين بن عربي والذي يطرح أفكاره الدينية والحياتية في سلسلة أحداث تاريخية ترويها ست الحسن والتي تمثلها الفنانة السورية نسرين طافش ويشاركها في العمل الفنان مصطفى الخاني والفنانة قمر خلف ولجين إسماعيل بدور محي الدين ابن عربي.

يستمر عرض حلقات مقامات العشق على قناة الإمارات بتمام الساعة وعلى قناة أبو ظبي وقناة فلسطين الفضائية وقناة الجزائرية الثالثة وقناة المستقبل.