وطن ع وتر 2019 الحلقة 11 الحادية عشر - كيف تتزوج على مرتك (كاملة)

حملت مسلسل وطن ع وتر 2019 الحلقة 11 الحادية عشر، للفنان الفلسطيني عماد فراجين، عنوان "كيف تتزوج على مرتك"، حيث عرضت يوم الخميس عبر قناة رؤيا كوميدي الفضائية الأردنية.

وطن ع وتر 2019 اللهجات الحلقة 11 الحادية عشرة - كيف تتزوج على مرتك عماد فراجين

وقدم الفنان عماد فراجين في مسيرته العديد من المسلسلات والمسرحيات منها، الجدار وقصص تحت الاحتلال والأرامل وهنري الخامس ومطب وعرس الدم وسندريلا، بالإضافة إلى أعمال أخرى نالت إعجاب الجمهور.

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وكانت الحلقة العاشرة من المسلسل الكوميدي وطن ع وتر بعنوان "اللهجات"، حيث حظيت بأكثر من 360 ألف مشاهدة عبر يوتيوب خلال حوالي 24 ساعة فقط، في وقت حصدت الحلقات التسعة الماضية بآلاف المشاهدات والمواقف الطريفة.

ومسلسل وطن ع وتر، هو للفنان فراجين، وهو كوميدي ساخر، تم تصوير حلقاته في المحافظات الأردنية، في حين يلقى متابعة واسعة في فلسطين ومختلف الدول العربية منذ السنوات الماضية في شهر رمضان المبارك.

ودارت الحلقة السابقة، حول اللهجات العربية وكيفية تقليدها، حيث كان يؤدي عماد فراجين دور البائع الذي يعمل في أحد محلات بيع الأجهزة الكهربائية وكان يعامل الزبائن كل على لهجته بطريقة غريبة وساخرة، أدت إلى "تطفيش" الزبائن من المحل.