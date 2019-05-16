مشاهدة الحلقة الحادية عشر 11 مسلسل حضن الشوك _ هل ستعلم مناير حقيقة عائلتها؟

تستمر ذروة الدراما الكويتية بالتصاعد في الحلقة الحادية عشر 11 من مسلسل حضن الشوك على شاشة قناة روتانا خليجية بعد ابتعاد عادل عن مناير وعلمه بحقيقة عائلتها.

وفي الحلقة العشرة تحضرت مناير لخطبتها لكنها لم تعلم بأن مريم قد أفشلت زواجها من عادل بكشف حقيقة علاقتها بمناير، فهل ستعلم مناير الحقيقة؟

الحلقة الحادية عشر 11من مسلسل حضن الشوك اضغط هنا

تتربع بطولة حضن الشوك الفنانة إلهام الفضالة بدور فاطمة وإبراهيم الحربي بدور زوجها مساعد ومحمد العلوي بالتعاون مع الفنانة نور الغندور، وتدور أحداث المسلسل حول قصة فتاة تعود بعد سنوات من ضياعها للبحث عن والدتها وعائلتها في الكويت لتمر بمواقف اجتماعية درامية بعد قضائها لسنوات في منزل زوجة أبيها مريم.

يذكر بأن مسلسل حضن الشوك من الأعمال الأربعة التي اختارتها منصة نتفليكس العالمية لعرضها خلال شهر رمضان 2019 لتكون أبرز أربعة أعمال المعروضة عالمياً.