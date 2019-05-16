شاهد: مسلسل كلبش 3 الحلقة الحادية عشر 11 تشهد جريمة قتل

في الحلقة العاشرة من مسلسل كلبش 3 بطولة أمير كرارة والذي يأتي ضمن مسلسلات رمضان 2019، يكلف رياض المصري صدام بقتل محمود علوان بعد أن شك فيه حيث يصيبه بعيار ناري.

مسلسل كلبش 3 الحلقة الحادية عشر 11 اضغط هنا

وقال رياض لمحمود علوان في الحلقة ذاتها من المسلسل إن هناك حلفاء من دول وشركات تقف وراء هذا الكيان، حتى إذا ما نجحت الخطة سيتم منح الكثير من عقود النفط والأسلحة لتلك الشركات والدول.

كما طلب رياض المصري في الحلقة العاشرة من مسلسل كلبش 3 من محمود علوان تأسيس كيان معارض يضم كل أطياف المعارضة في الخارج، لتدريب الكوادر ووضع الخطط.

ويخبر عوني جلال خطاب بأن رياض المصري سيصل مصر قريبا بناء على طلب أكرم صفوان، فيما يطلب جلال خطاب منه إتباع الإجراءات العادية.

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ويسرق بروس في مسلسل كلبش 3 اللاب توب بتكليف من أيوب رجل أكرم صفوان، وكل ذلك تحت أعين رجال الأمن، وبعد أن أطلع أكرم على محتويات اللاب توب تمخضت في ذهنه رسالة.

فحوى هذه الرسالة بأن محمود علوان يعمل لحسابهم بالكامل فيقرر دعمه ومقابلته برياض المصري وهو أحد الرجال الأقوياء في الخارج، فيما يقول جلال خطاب لبروس أن الأموال التي أخذها من أيوب أصبحت ملكه.

وعرض الفنان أمير كرارة مسلسل كلبش الجزء الأول والجزء الثاني في رمضان 2017،2018، حيث حقق في الأجزاء الاثنين نجاحًا ملحوظًا.

ويؤدي بطولة مسلسل كلبش 3 النجم أمير كرارة برفقة الفنان أحمد عبد العزيز، وهشام سليم، ويسرا اللوزي، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، وأميرة العايدي، وهيدي كرم، إسلام جمال، محمد علي رزق، وأيضاً كوكبة من ألمع نجوم الفن.