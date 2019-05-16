بعد عديد الأشهر من الدراسة والعمل بجد لجميع تلاميذ المرحلة الاعدادية بمصر، وبعد أن أكملوا كذلك اختبارات هذه الشهادة، فإن الوقت قد حان لمعرفة النتائج والتأكد أن كل المجهود الذي قاموا ببذله لم يذهب سدا. نتعرف في هذا المقال من موقع نجوم مصرية على نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية.

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس محافظة المنوفية

بعد انتهاء الاختبارات في جميع مدارس المنوفية، فإن مئات المصححين بدؤوا عملهم في اصلاح اختبارات جميع التلاميذ، حيث أنه من المفترض إنهاءها في أسرع وقت كما تجري العادة ليتحصل جميع الطلاب على نتائجهم دون الحاجة للانتظار، ولكن بالطبع فعلى الأساتذة أن يرصدوا النتائج بكل دقة لعدم حدوث أخطاء وهذا ما قد يسبب بعضا من التأخير.

رابط الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة المنوفية

للتأكد من نتيجتك بالشهادة الاعدادية برقم الجلوس في محافظة المنوفية، لن يكون من الملزم عليك الذهاب الى مدرستك أو زيارة أي مكان ثان، فقط من خلال جهازك (هاتف، حاسوب أو غيره) يمكنك أن تتعرف على نتيجتك النهاية. يجب عليك بداية أن تتجه نحو موقع وزارة التربية والتعليم المصرية على الويب، ومن ثم الضغط على مديريات التربية والتعليم التابع لكل محافظة، وأخيرا اختيار محافظة المنوفية.

موعد اعلان نتائج الشهادة الاعدادية

نتائج الشهادة الاعدادية من المتوقع أن لا تتأخر كثيرا، لذا سنتابع معكم تعليقاتكم عند الاعلان عنها.

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