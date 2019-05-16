“نتيجة الصف الثالث الإعدادي” ألترم الثاني 2019 “الشهادة الإعدادية” بمحافظ...

نتيجة الصف الثالث الإعدادي ينتظرها العديد من طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية للترم الثاني عام 2019، فقد ظهرت نتيجة الإعدادية بمحافظ الغربية والعديد بمحافظات مصر، وكانت الامتحانات تم أداءها في جو من الالتزام والانضباط من الطلبة ومراقبين الامتحانات، دون حدوث أي شي أدي إلي غضب جميع الطلاب داخل لجان الامتحانات، فقد صرح مسئول الإدارة التعليمية بمحافظ الغربية بأن الامتحانات جاءت في مستوي جميع الطلاب مما أدي إلي عدم وجود أية شكوي من الطلاب.

رابط ألاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي ألترم الثاني 2019

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي ألترم الثاني 2019

يرغب العديد من أولياء الأمور الحصول علي درجات عاليه في مرحلة الشهادة الإعدادية تمهيداً للالتحاق بالكليات القمه، لذلك تعتبر نتيجة “الصف الثالث الإعدادي” مرحلة هامه جداً لأنها معبر إلي حياه دراسية اخري، وكانت الإدارة التعليمية بمحافظة الغربية قد انتهت من تصحيح جميع أوراق الامتحانات، ورصد درجات جميع الطلاب، وتم ادرجها علي المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة، وكانت معظم الإدارات التعليمية بالغربية أعلنت رفع نتيجة “الشهادة الإعدادية” وظهورها علي المواقع مثل أدارة بسيون، ومركز زفتي، ومركز سمنود، وأداره طنطا التعليمية، ومركز كفر الزيات، وباقي الإدارات الأخري ويتم الاستعلام عن نتيجة الإعدادية برقم الجلوس.

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