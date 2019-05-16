تراند اليوم : رانيا يوسف تكشف عن واقعة جديدة تخص الفيديو الاباحي مع خالد يوسف

تحدثت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن حقيقة ضرب ابنتها لأحد زملائها في المدرسة بعد اتهام والدتها بالمشاركة في فيديو اباحي مع المخرج خالد يوسف خلال استضافتها في برنامج شيخ الحارة مع الإعلامية بسمة وهبة.

وكشفت رانيا أن زميل ابنتها عرض عليها فيديو إباحي للمخرج خالد يوسف، وقال إن بطلة هذا الفيديو هي والدتها، فاستفزّها هذا الأمر وانهالت عليه بالضرب.

كما صرحت رانيا يوسف عن تقديمها لبلاغ للشرطة ضد الشائعات التي يفتعلها البعض ووضع اسمها فيها بطريقة مستفزة.

يذكر أن يوسف تشارك في بطولة مسلسل “مملكة إبليس”، الى جانب غادة عادل، سلوى خطاب، أحمد داوود، إيمان العاصي، كريم قاسم، محمود الليثي، أسماء جلال، خالد أنور، ونانسي صلاح، من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، بحسب ” نورت”.