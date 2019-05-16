بالصور: رينا بشور فنانة سورية تنضم إلى داعش

دبي / سوا / انتهت الفنانة السورية رينا بشور من تصوير مشاهدها في مسلسل " غرابيب سود" من إنتاج MBC ليعرض في شهر رمضان من العام الحالي.

ويتناول المسلسل تنظيم داعش في مدينة الرقة السورية وكيف ينضم الشباب والبنات لهذا التنظيم، وكذلك دور النساء فيه، ودور الأمراء في تحريك الأمور وإجبار الناس على الانضمام إليه.

وفي تصريح صحفي تلقت (سوا) نسخه عنه اليوم الخميس قالت رينا إنها تلعب دور بطولة في هذا المسلسل، مشيرة إلى أن القصص التي يتناولها العمل مستمدة من الواقع، بحيث إن كل ما سيعرض سبق وأن حصل في الحقيقة.

وعن شخصيتها في العمل قالت:" ألعب دور أم الحارث وأكون قائدة لكتيبة تحمل اسم أم الحارث، لكني لن أدخل في تفاصيل الشخصية كي لا أحرقها قبل العرض".

يشار إلى أن رينا بشور شاركت في السابق في مجموعة أعمال خليجية وبدوية، في اليمن والكويت وغيرها، كما وظهرت في بداياتها ببرامج كوميدية لتلفزيون دبي.

ويشارك في بطولة "غرابيب سود" نخبة من نجوم الدراما العربية ومن عدة بلدان ويزيد عددهم عن الثلاثين نجما ومنهم: من مصر سيد رجب ودينا وسمر علام ومن الخليج مروة محمد مرام البلوشي منى شداد ومحمود بو شهري وعيسى دياب وعلي السعد، ومن سورية محمد الأحمد شادي الصفدي وديمة الجندي وأسيل عمران من السعودية ومن العراق عزيز خيون.

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