طرد معلم من وظيفته لخلعه حجاب طفلة بمدرسة في نيويورك

نيويورك/ الأناضول/ قالت الشرطة الأميركية إنه تم طرد معلم من مدرسته؛ لنزعه الحجاب عن رأس طالبة في الثامنة من عمرها، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن الشرطة الأميركية، قولها إن "اوغنتيغا ايداه" (31 عاما) هدد طفلة تدعى صفا الزوكاري، بخلع حجابها بسبب سوء تصرفها خلال حصة دراسية في مدرسة "بننيغتون" بنيويورك.

وذكرت مصادر في الشرطة أن "الفتاة كانت تتصرف بشكل سيئ وجلست على كرسي المعلم دون استئذانه، ما دفع المعلم لتهديدها بخلع حجابها الديني ما لم تعد لمكانها؛ لكنه سرعان ما نزع الحجاب عن رأسها بقوة ملحقًا الضرر بعينها اليمنى".

إلا أن هناك تقارير أخرى أفادت بأن الطفلة "صفا" كانت تجلس على مقعدها عندما نزع المعلم الحجاب عن رأسها، بحسب موقع "إن بي سي نيويورك".

من جانبه، استنكر مايكل أسيمان، أحد المتحدثين باسم وزارة التعليم سلوك المعلم قائلًا: إنه "غير مقبول بتاتًا". وأضاف، إنه "تم طرد المعلم من المدرسة على الفور وفصله من وظيفته".

Advertisements

ونقلت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأميركية عن الطفلة قولها: "إن ما حصل كان مخيفًا" بالنسبة لها.

وأعرب والد الطفلة محمد الزوكاري، وهو مهاجر من اليمن، عن صدمته إزاء ما حصل مع ابنته في المدرسة.

وقال للصحيفة: "لم أكن أتوقع مثل هذا التصرف من مدرس تجاه طالبة".

تجدر الإشارة إلى أن جرائم الكراهية ضد المسلمين في الغرب سجلت تزايداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.

وكشف مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، في وقت سابق، أن جرائم الكراهية ضد المسلمين بالولايات المتحدة زادت في العام 2016، بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق له.