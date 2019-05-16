هل تجد "لعابًا" على وسادتك عند استيقاظك من النوم؟

غزة / سوا/ عندما تستيقظ من النوم وتجد لعابا على الوسادة، فلابد لك أن تتأكد من أنك مصاب بمرض "سيلان اللعاب"، وهذا المرض خطير وعليك معرفة أسبابه وكيفية العلاج منه، كما ينصح الأطباء.

أولاً : النوم على أحد الجانبين باستمرار يدفع السائل للسيلان على الوسادة، على عكس الاتجاه وهو النزول للداخل.

ثانياً: التهاب اللوزتين حيث ينتج عن هذا الالتهاب "سيلان اللعاب" أسفل الحلق.

ثالثاً : الحموضة وارتجاع المريء، حيث إنها تؤدي إلى إنتاج حمض المعدة للمريء مما يؤدي إلى "سيلان اللعاب"

رابعاً: تناول بعض الأدوية التي لها آثار جانبية تسبب "سيلان اللعاب".

خامساً : التهاب الجيوب الأنفية ومشكلات الأسنان.

أمّا العلاج، فيكون على الشكل الآتي:

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*لابد من استشارة الطبيب إذا كان "سيلان اللعاب" نتيجة مشكلة صحية يعاني منها المريض، مثل الأمراض السابقة.

*النوم على الظهر

*سند الرأس: وذلك لأن الوضعية العمودية تمنع "سيلان اللعاب" من الفم.

*التنفس عن طريق الأنف وليس الفم

*عدم تناول الطعام بشكل سريع ومضغه بشكل بطيء

*عدم تناول الأطعمة الغنية بالتوابل خاصة قبل النوم

*إنقاص الوزن -إذا كان وزنك زائدا- لأن زيادة الوزن تسبب صعوبة في التنفس، الأمر الذي يسبب "سيلان اللعاب".