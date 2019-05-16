استعلم عن نتائج الشهادة الإعدادية محافظه المنيا برقم الجلوس لجميع الإدارات التعليمية (وسط وشمال...

نتابع ظهور نتائج الشهادة الإعدادية محافظه المنيا برقم الجلوس إدارة وسط وشمال وجنوب، بعد أن طال الانتظار من جانب طلاب ثالثة إعدادي بسبب تأخر إعلان نتيجة إعدادية المنيا للترم الأول، وخاصة بعد أن تم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية لأغلبية المحافظات، حيث تنتهي امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم الخميس القادم، لتبدأ عقبها مرحلة انتظار النتائج.

استعلم عن نتائج الشهادة الإعدادية محافظه المنيا

يرصد موقع نجوم مصرية أخبار نتائج الشهادة الإعدادية محافظه المنيا برقم الجلوس، ولهذا يمكن لجمع طلاب ثالثة إعدادي المنيا من حفظ رابط هذا التقرير، ومتابعته لمعرفة جميع أخبار نتائج إعدادية المنيا 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019، لم تشهد أي شكاوى حتي الآن من جانب الطلاب، وسنواصل متابعة جميع أخبار نتائج الشهادة الإعدادية محافظة المنيا، ونشر جميع البيانات الصادرة عن مديرية التربية والتعليم بالمنيا.

روابط نتائج الشهادة الإعدادية بالمنيا لجميع الإدارات التعليمية

حيث سنضع روابط نتائج الشهادة الإعدادية محافظه المنيا، لجميع الإدارات التعليمية، حيث تقوم مديرية التربية والتعليم بالمنيا برفع شيت أكس خاص بنتائج إعدادية المنيا 2019 لكل إدارة، ليتمكن طلاب الصف الثالث الإعدادي من معرفة نتائج الشهادة الإعدادية محافظه المنيا، برقم الجلوس والاسم، حيث سيتم البدء في تصحيح نتائج إعدادية المنيا الترم الأول .

نتائج الشهادة الإعدادية 2018 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الراغبين في نتيجة الشهادة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019 قبل الجميع، كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم إعلان النتيجة فور اعتمادها.

قطاع وسط المنيا ويشمل

إدارة سمالوط التعليمية

إدارة المنيا التعليمية

إدارة مطاي التعليمية

قطاع جنوب المنيا ويشمل

إدارة أبو قرقاص التعليمية

إدارة ملوي التعليمية

إدارة دير مواس التعليمية

وقطاع شمال المنيا ويشمل

إدارة العدوة التعليمية

إدارة مغاغة التعليمية

إدارة بني مزار التعليمية

متابعة نتائج الشهادة الإعدادية محافظه المنيا نهاية العام

أدي طلاب ثالثة إعدادي امتحانات الفصل الدراسي الأول على مدار الأسبوع الحالي بجميع الإدارات التعليمية.

حيث يشار إلى أن امتحانات الترم الثاني لم تشهد أي تجاوزات مثل الترم الأول حيث تم إعادة امتحانات الدراسات الاجتماعية بعدم أن تم تسريبه.

بدأت أعمال التصحيح بجميع المدارس للترم الثاني

أكدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا أنها أوشكت على الانتهاء من أعمال التصحيح.

تم البدء في أعمال الكنترول ورصد وتجميع الدرجات.

ويشار إلى أن نتائج إعدادية المنيا تكون متاحة بالاسم من خلال شيت إكسل.

أوشكت مديرية المنيا التعليمية على الانتهاء من أعمال الكنترول لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا.

سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا بالاسم خلال أيام.

من المقرر إعلان نتائج الشهادة الإعدادية محافظه المنيا 2019 خلال الأسبوع الحالي، عقب الانتهاء من أعمال الكنترول.

أكد مصدر من مديرية التربية والتعليم بالمنيا أنه سيتم اعتماد نتيجة إعدادية المنيا خلال الـ 24 ساعة القادمة.

تم اعتماد نتيجة إعدادية المنيا منذ قليل.

هنا نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا ( من هنا)

← إقرأ أيضاً: