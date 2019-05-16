نتيجة الشهادة الإعدادية آخر العام 2019 محافظة الجيزة بوابة نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة الجيزة، يترقب جميع طلبة الشهادة الإعدادية موعد ظهور نتائج الامتحانات، الجدير بالذكر أنه ما زالت امتحانات الشهادة الإعدادية مستمرة، ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الصف الثالث الإعدادي في نهاية الأسبوع الجاري، وعلي الفور تبدأ عمليات التصحيح ومراجعة جميع الأوراق، وسنوفر لكم الروابط المباشرة لموقع وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فور ظهورها.

يبحث كل طالب وطالبة عن نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي نصف العام الدراسي 2018\2019، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصحيح خلال الأيام القليلة القادمة، وقد أكد بعض المسئولين عن ارتفاع الدرجات لهذا الترم، وقد جاءت الامتحانات في مستوي الطالب المتوسط في جميع المواد الدراسية ومنها، مادة اللغة العربية، مادة اللغة الأجنبية، مادة العلوم، مادة الدراسات الاجتماعية، مادة الحاسب الآلي، مادة التربية الدينية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019:

ننشر لكم أعزائي طلاب الشهادة الإعدادية الروابط المباشرة لنتيجة الصف الثالث الإعدادي، فمن المقرر أن ترفع النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك فور اعتمادها من قبل محافظ الجيزة، تصبح متاحة فور اعتمادها ويصبح بإمكان كل طالب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الثاني، ويمكن استعلامه من خلال الاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الجيزة:

أشارت بعض المصادر عن أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2019 مرت بسلام ويسر، ولم تلتقي وزارة التربية والتعليم أي شكوي من جانب الطلاب و أولياء الأمور، وسوف نساعدكم في الحصول علي النتائج فور إعلانها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.

انتهي اليوم الخميس الموافق 16 مايو 2019 محافظة الجيزة من أداء الأختبارات في كافة المواد الدراسية، وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر الانتهاء من عمليات تصحيح الأوراق خلال الأيام القادمة، وقبل عيد الفطر المبارك سوف يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي وتصبح متاحة لجميع الطلاب.

← إقرأ أيضاً: