منوعات

” عاجل ” نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني جميع المحافظات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ما أن انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحاناتهم، حتى اتجهت الأنظار صوبَ إعلان النتيجة، كانت اختبارات السنة الأخيرة من المرحلة العدادية قَد بدأت في اليوم الموافق 11 مايو، و ذلك على مستوى كافة محافظات الجمهورية أبرزها القاهرة و الجيزة و الإسكندرية والمنوفية والغربية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

و من المُقرر أن يتم إعلان النتيجة فورَ الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الطلاب، و من ثم إتاحتها للاطلاع عليها عبر الإنترنت، و في هذه المقالة سيتم إيضاح كيفية الحصول على النتيجة، آملين التوفيق و النجاح لجميع الطلاب. نتيجة الشهادة الاعدادية 

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة

 

و يتم الاستعلام عنها عبر موقع مديرية التربية و التعليم لمحافظة القاهرة – البوابة الإلكترونية بالقاهرة، و ذلك بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، يُذكر أن نسبة النجاح بالمحافظة في العام الماضي كانت 78% من إجمالي عدد الطلاب.

 

Advertisements

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الإسكندرية

و يتم الاستعلام عنها عبر موقع مديرية التربية و التعليم لمحافظة الإسكندرية – البوابة الإلكترونية بالإسكندرية، و ذلك بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، يُذكر أن نسبة النجاح بالمحافظة في العام الماضي كانت 85% من إجمالي عدد الطلاب. نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس

 

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة

و يتم الاستعلام عنها عبر موقع مديرية التربية و التعليم لمحافظة الجيزة – البوابة الإلكترونية بالجيزة، و ذلك بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، رصدت نسبة النجاح بالمحافظة في العام الماضي بواقع 82% من إجمالي عدد الطلاب.

كان وكيل التربية و التعليم بالقاهرة (محمد عطية) قط أكدل على أن الاختبارات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، مراعيةً الفروق الفردية بين الطلبة.

← إقرأ أيضاً:


Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا