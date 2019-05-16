نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثانى محافظة البحيرة برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثانى، فى جميع المحافظات، وخاصة فى محافظة البحيرة، انتهت امتحانات المرحلة الابتدائية الصف الثالث والرابع والخامس الابتدائى، فى أوائل شهر مايو الحالى لعام 2019، وبدأت بعدها مباشرة امتحانات الصف السادس الابتدائى التى انتهت الاسبوع الماضى، و بدأ يوم السبت 11 مايو 2019 امتحانات الصف الثالث الاعدادى، ومرت الأمور على ما يرام، ولم تكن هناك أى شكوى من صعوبة الامتحانات، و سوف تبدأ أعمال التصحيح فى كنترولات البحيرة على مستوى ادارات المحافظة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى محافظة البحيرة

فور الانتهاء من إمتحانات الصف الثالث الاعدادى و التى انتهت الخميس 16 مايو 2019، كان قد بدأ تصحيح أوراق الاجابات فى كنترولات المحافظة التى تم اعدادى لذلك ، و بعد التصحيح و المراجعة الدقيقة سوف يتم رصد الدرجات، واعداد كشوفات بأسماء الطلبة ودرجاتهم، و سيتم الاعلان عن النتيجة فور الانتهاء منها حيث سيتم اعتماد النتيجة عن طريق المحافظ، و رفع نتيجة الشهادة الاعدادية على مواقع الانترنت المخصصة لذلك.

شرح دخول الموقع ومعرفة نتيجة المرحلة الابتدائيةمحافظة البحيرة 2019

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وبمجرد ظهور النتائج فى المدارس سنجدها فى هذه الصفحة ، فسنقوم وقتها باختيار المرحلة التى انت بها سواء ابتدائى أو اعدادى ثم الفصل الدراسي ثم ندخل رقم الجلوس

و اضغط كلمة البحث في النتائج.

سوف نتابع معكم ظهور النتيجة و سنتابع أخبار انتها التصحيح و المراجعة

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية فى البحيرة

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