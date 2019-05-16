مزاد علنى لتمثال 'أرنب بلا وجه' بثمن قياسي

باع تمثال "الأرنب" ، للفنان الأميركي جيف كونز،في مزاد مقابل 91.1 مليون دولار في نيويورك، حسب ما اعلنته دار مزادات كريستيز.

ويرجع تاريخ صنع التمثال إلى عام 1986، وهو من الصلب المصقول الذي لا يصدأ، ويبلغ طوله 104 سنتيمترات، ويعد من أشهر الأعمال الفنية في القرن العشرين. وقد بيع بسعر يزيد 20 مليون دولار عن الثمن المقدر قبل المزاد.

وقالت كريستيز ان أعلى سعر يجلبه عمل من صنع فنان على قيد الحياة، متخطياً الرقم القياسي الذي بيعت به لوحة الرسام البريطاني ديفيد هوكني (بورتريه فنان: مسبح مع شخصيتين) في نوفمبر الماضي، وهو 90.3 مليون دولار وفقا ل"سكاي نيوز".

ولم يكشف عن هوية مشتري تمثال (الأرنب).

حيث ان التمثال اللامع الذي يجسد أرنباً ضخماً بلا ملامح وجه، ويمسك بجزرة، هو الثاني ضمن مجموعة من 3 أعمال صنعها كونز عام 1986.