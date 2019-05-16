تراند اليوم : نتائج الطلاب وزارة التربية الكويت 2019 .. نتائج الطلاب...

الاردن -الخليج 365

متابعينا الكرام ننشر لكم نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسط لجميع المراحل الفصل الدراسي الثاني لعام 2019 في دولة الكويت

اعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت عن موعد نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسط لجميع المراحل الفصل الدراسي الثاني لعام 2019.وأكدت الوزارة أنه بامكان جميع الطلاب استخراج نتائج جميع الصفوف المرحلة الابتدائية والمتوسطة بتاريخ 19 مايو 2019 ، واستخراج نتائج جميع صفوف المرحلة المتوسطة ومرحلة التمهيد والاعداد لطلاب المنح الدراسية في المعهد الديني مباشرة من موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية من خلال الرابط التالي

كما ويقوم موقع “المربع الالكتروني” بنشر النتائج لجميع الطلاب والطالبات الناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الكويت ، ورصد كافة درجات الطلاب في جميع المواد الدراسية ، ويتم الاستعلام عن نتائج نهاية العام في دولة الكويت من خلال موقع المربع الالكتروني التابع لوزارة التربية الكويتية حيث تقوم الوزارة باتاحة النتائج لكل طلاب الفصول الدراسية المختلفة عبر هذا الموقع عن طريق رقم السجل المدني الخاص بالطالب من خلال الرابط التالي

طريقة الاستعلام عن النتيجة عبر موقع المربع الالكتروني:

Advertisements

– عليك الدخول أولاً إلى موقع المربع الالكتروني من خلال الرابط التالي

– يجب عليك اختيار المنطقة التعليمية التابع لها الطالب.

– اضغط على المرحلة التعليمية الخاصة به.

– ادخل اسم المدرسة التي يتبع لها الطالب.

– الضغط على عرض النتيجة.