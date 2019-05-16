نادين نجيم بطلة خمسة ونص تعقد قرانها للمرة الثالثة

عقدت النجمة اللبنانية نادين نجيم قرانها للمرة الثالثة خلال مسلسل "خمس ونص"، من قصي خولي، بعد زواجها الأول في مسلسل طريق من النجم عابد فهد، وفي رمضان 2017 تزوجت من تيم حسن في الجزء الأول من"الهيبة".

تصدرت الحلقة 10 العاشرة من مسلسل "خمسة ونص"، قائمة الأكثر تداولًا بموقع "تويتر"، بعد الإعلان عن زواج "نادين نجيم" من "قصي خولي" خلال أحداث الحلقة.

ودائماً ما تتألق نادين نجيم بإطلالاتها الساحرة ، عندما تظهر كعروس في الأحداث، باختيارها فساتين زفاف أنيقة وجذابة، وتناسب أحداث المسلسل، حسب صدى البلد.

ويشار إلى أن مسلسل "خمسة ونص" ما زال يتصدر الترند في محرك البحث من بطولة نادين نسيب نجيم ، والذي يعرض على كل من قناة MBC4 وقناة MTV اللبنانية وقناة السومرية وقناة رؤيا الأردنية خلال أيام شهر رمضان 2019.