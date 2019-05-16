استعلم نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 برقم الجلوس عبر موقع بوابة القاهرة التعليمية

نتابع مع طلاب الصف الثالث الإعدادي إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي حيث بدأ طلاب ثالثة إعدادي امتحانات نتيجة إعدادية القاهرة الترم الأول اليوم السبت، بجميع المديريات التعليمية، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم عبر موقع بوابة القاهرة التعليمية، بمجرد رفعها من المحافظة.

تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 الترم الأول، بنسبة نجاح بلغت 76.6%.

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019

حيث تعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 ، من أهم النتائج التي يحرص الطلاب على الحصول على درجات عالية بها، كما أن نتائج إعدادية القاهرة الترم الأول تشغل بال جميع أولياء الأمور، حيث أنها تعد شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، كما أنها تعد أول شهادة يخوضها الطالب بعد أن تم إلغاء الشهادة الابتدائية.

حيث يمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 ، فور أن يتم رفعها من جانب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي أو من خلال مديرية القاهرة التعليمية، كما يمكن معرفة نتائج إعدادية القاهرة 2019 من خلال الاتصال بالخط الساخن وهو (09000100).

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات- روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم ( من هنا)

نتائج إعدادية القاهرة 2019

حيث تجدر الإشارة إلى أنه سوق تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة يوم 12 يناير ومن المقرر أن تستغرق أسبوع كامل لتنتهي يوم 17 يناير، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم البدء في أعمال التصحيح ومتابعة الدرجات بعد الامتحانات مباشرة من أجل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 ، فور الانتهاء من أعمال الكنترول ورصد وتجميع الدرجات والانتهاء من إعداد قائمة الأوائل نتائج إعدادية القاهرة 2019، ليتم عرض جميع نتائج الطلاب على المحافظ من أجل اعتمادها ومن ثم تقوم مديرية التربية والتعليم برفع نتائج الشهادة الإعدادية القاهرة عبر موقع بوابة التعليم الأساسي أو مديرية القاهرة التعليمية.

بوابة نتائج التعليم الأساسي – موقع بوابة القاهرة التعليمية

حيث يتمكن جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019، عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، من خلال إتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي

ومن ثم الدخول على نتائج الامتحانات

وبعد ذلك يقوم الطالب باختيار نتائج الشهادة الإعدادية

ومن ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

والضغط على زر عرض النتيجة

لتظهر النتائج مفصلة

أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

انطلق اليوم السبت امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 بالقاهرة.

من المقرر أن تنتهي امتحانات الترم الأول منتصف الأسبوع القادم.

انتهت امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة.

تم البدء في تصحيح نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية 2019 بجميع المدارس.

يمكن لجميع طلاب ثالثة إعدادي معرفة نتيجة إعدادية القاهرة 2019 ( من هنا)

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