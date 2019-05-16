نتيجة الثالث متوسط محافظة أربيل و بقية المحافظات العراقية – موقع السومرية نيوز ووزارة التربية...

نتيجة الثالث متوسط 2019 أربيل وكافة المحافظات العراقية الآن نقدمها خصيصاً لكم، حيث توجد على موقع النجاح حالياً، وبعد دقائق قليلة سوف توجد على موقع وزارة التربية العراقية، وموقع السومرية نيوز، وناجح، هذة النتائج الآن متاحة لكافة الطلاب والطالبات، عبر رقم التسجيل، سوف تتمكن من معرفة درجات كافة المواد الدراسية على حدة وأيضاً المجموع الكلي.

نتيجة الثالث متوسط 2019 في محافظة أربيل وكافة المحافظات العراقية نقدمها لكم، حيث الآن توجد هذة النتيجة على الروابط التي وضعت خصيصاً لها حالياً، والتي هي ، موقع ناجح، موقع النجاح، بوابة موقع وزارة التربية العراقية الإلكترونية، موقع السومرية نيوز، وفي دقائق معدودة قادمة سوف يعطي وزير التربية العراقية، الإشارة لرفع الستار عن هذة النتيجة، ومحتمل أن تكون حالياً والإستعلام برقم التسجيل.

نتيجة الثالث متوسط 2019 في محافظة أربيل وبقية محافظات العراق نقدمها لكم اليوم، كما سوف نقوم بتقديم جميع روابط النتائج وهي، رابط موقع ناجح، موقع الناجح، رابط وزارة التربية العراقية، وأخيراً الرابط الخاص بموقع السومرية نيوز، حيث أن تلك الراوابط هي الوسيط الوحيد بين الطلاب وهذة النتيجة، حيث أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية العراقية، إبراهيم سبتي، بأن نتيجة متوسط سوف يتم نشرها على هذة الروابط ولا يوجد أي مواقع أخرى كما البعض يزعم عنها.

نتيجة الثالث متوسط 2019 بمحافظة أربيل

نتيجة الثالث متوسط بمحافظة أربيل وباقي المحافظات العراقية تعتبر الحدث الأهم داخل العراق بعدما شهدت تأخر في ظهور النتائج، ذلك الحدث الذي أخذ يثير مشاعر العديد من الطلاب والطالبات، وخرج وزير التربية العراقية، مؤكداً على أن هذة النتيجة سوف يتم الإعلان عنها ، موضحاً عن إنتهاء عملية تصحيح أوراق الامتحانات كما تم رصد درجات الطلبة أيضاً، وأثناء تصريحاته أكد بأن ذلك العام يشهد نسب نجاح أعلى من الأعوام الماضية.

روابط نتيجة الثالث متوسط بمحافظة أربيل

كما هو موضح أدناه، سوف نقدم لكم كافة الروابط التي تساعد في جلب نتائج الثالث المتوسط 2019 للطلاب في أربيل والتي اقترب ظهورها للعلن، كما قمنا بالإشارة إليه أعلاه، فأن هذة النتيجة تنقسم إلى، نتائج الثالث متوسط 2019 في أقضية شقلاة، أقضية كويسنجق، أقضية جومان، مع العلم بأن هذة الروابط تصلح أيضاً لكافة المحافظات العراقية، هذة الروابط مابين الحكومية الرسمية وغير الحكومية، ومما هو جدير بالذكر، بأن كافة امتحانات ذلك العام لم يحدث بها تجاوزات غير القليل جداً وبالقانون تم العامل مها، والآن موعدنا من هذة الروابط.

– أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية نتيجة الثالث متوسط 2019 على الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك من هنــــــــــــــا.

– نتائج الصف الثالث المتوسط 2019 – موقع الناجح من هنــــــــــــا.

– نتائج الثالث متوسط 2019 موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنــــــــــــا.

– نتيجة الصف الثالث متوسط في العراق موقع السومرية نيوز من هنـــــــــــــا.

– نتيجة الثالث متوسط في كافة محافظات العراق، من هنــــــــــــــا

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ومن هنا نكون انتهينا أخيراً من عرض جميع روابط نتيجة الثالث متوسط بمحافظة أربيل ، مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح الباهر لكافة الطلاب والطالبات لتلك النتائج، حيث أن تفوقهم ونجاحهم في المستقبل القريب قد يفيد العراق في شتى المجالات.

تحديثات

موضحاً بأن نتيجة الثالث متوسط خلال أيام معدودة سوف تظهر، ولكن التوقيت غير محدد، مؤكداً على ظهور النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وجميع مواقع مديريات التعليم في كل محافظات العراق، وباستمرار سوف نتابع سوياً الإعلان عن نتيجة الثالث.

جاءت نتائج الثالث متوسط بمحافظة أربيل من أهم نتائج محافظات العراق، والسبب يرجع لتزايد الأعداد للمطالبين بالإعلان عن هذة النتيجة لكي يتم الإطمئنان على الوجهه القادمة لتعليم أبناء أربيل ، ولهذا نجدهم الطلاب الأكثر زيارة على مواقع النتائج والتي هي، موقع السومرية نيوز وموقع الناجح، وموقع وزارة التربية العراقية.

مؤكداً المتحدث الرسمي لوزارة التربية العراقية، على أن نتيجة الثالث متوسط 2019 في محافظة أربيل وبقية المحافظات العراقية سوف تظهر من خلال الروابط أعلاه، مكذباً بعض المواقع الأخرى التي أكدت بأن النتيجة عليها، وذلك الأمر ليس صحيح بالمرة.

مازالت نتيجة الثالث متوسط في أربيل وجميع محافظات العراق لم تعلن بعد، وكافة الطلاب ينتظر بفارغ الصبر يوم السبت المقبل ليعلم الكافة المرحلة القادمة من التعليم، فالكل يكرر التردد على موقع الناجح أو ناجح والسومرية نيوز ووزارة التربية العراقية ليعرف آخر الأخبار.

سوف يتم اعلان نتيجة الثالث متوسط 2019 لجميع محافظات العراق منذ صباح اليوم الإثنين الموافق 10 يوليو على أن تتوالى محافظات العراق واحدة تلو الأخرى.

11 يوليو :

بعد طول انتظار تم أخيرا الإعلان عن نتيجة الثالث متوسط الآن في العراق على موقع ناجح، والآن عليك الذهاب لمعرفة النتائج، مع تمنياتنا الطيبة بالنجاح والتوفيق الدائم والباهر.

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