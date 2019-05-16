حريق في كاليفورنيا بسبب الكهرباء

اعلنت خطوط امدادات للطاقة الكهربائية في تقرير كان وراء نشوب الحريق الاكثر تدميرا وحصداً للأرواح بكاليفورنيا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وفق فرق الإطفاء.

وكان الحريق "كامب فاير" في شمال كاليفورنيا نتج عنه 85 قتيلاً وأتى على أكثر من 60 ألف هكتار من الأراضي وحوالي 19 ألف منزل ومنشآت أخرى، كذلك أتت النيران على بلدة بارادايز الصغيرة.

واعترفت شركة "المحيط الهادئ للغاز والكهرباء" بأن تجهيزاتها ربما كانت السبب وراء هذه الكارثة.

وأشارت وكالة مكافحة الحرائق الحكومية "كال فاير" هذه المسؤولية رسمياً بعدما توصلت إلى هذه النتيجة من خلال ما وصفته بـ"تحقيق دقيق وشامل للغاية.

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كما أوضحت أن النبات الكثيف الجاف والرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة المنخفضة غذت الحريق وتسببت في "انتشاره الكبير".

ولم تنشر الوكالة تقريرها الكامل للعامة بل نقلته إلى المدعين العامين في مقاطعة بوت، الذين سيقررون ما إذا كانوا سيبدأون إجراءات قانونية بسبب الحريق وفقا ل"العربية"

وقد يؤدي التقرير إلى توجيه تهم إلى الشركة التي هي موضع دعاوى من جانب العديد من الأشخاص، الذين فقدوا منازلهم ومشاريعهم التجارية وشركات التأمين والجمعيات المدنية المحلية، بتهمة إهمال إدارة منشآتها وتجهيزاتها.

بدوره سيكون على الشركة الشركة دفع مليارات الدولارات كتعويضات إذا حكمت المحاكم لصالح المدعين.