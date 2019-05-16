هيثم محمد يكشف مرضه بالصدفة

كشفت مصادرة طبية تعرض الفنان هيثم محمد لأزمة صحية طارئة حيث أعلن صديقه شريف إدريس خضوعه لعملية جراحية عاجلة والتي كشفت الأخرى عن مشاكل في الكبد.

يذكر بان هيثم محمد قد واجه مسبقاً شائعة وفاته في أكتوبر الماضي بتوجيه رسالة لمروجي الشائعة وطلب منهم خلال فيديو نشره عبر حساب زوجته وفاء قمر على Facebook، أن يجدوا شيئًا هامًا في الحياة يفعلونه ويشغلون أنفسهم به، بدلًا من التشهير بالآخرين وإثارة قلق محبيه.

وأضاف أنه فوجئ أيضًا بعدها أن هناك فتاة مجهولة قالت إنه افتعل هذه الشائعة من أجل الشهرة، ونفي ذلك موجهًا لها رسالة أنه لا يمكن لأي شخص أن يتمنى مثل هذا الأمر البشع حول نفسه من أجل تحقيق شهرة زائفة مدتها ساعات قليلة، بحسب "في الفن".