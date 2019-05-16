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طقس مصر: الأرصاد تحذر من الموجة الحارة وذروتها اليوم

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حذر مدير إدارة التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية محمود شاهين اليوم الخميس من ذروة الموجة الحارة التي دخلت بها البلاد في اليومين الماضيين.

وطالب شاهين بتجنُب الخروج وقت الظهيرة والابتعاد عن أشعة الشمس والالتزام بارتداء الملابس الخفيفة والقبعات أثناء التجول في الشوارع أو التواجد في العمل خلال فترة الظهيرة تحديدًا وعدم بذل مجهود لفقدان فقدان أي وسائل.

كما دعا شاهين الصائمين بضرورة تجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية وذات رطوبة عالية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، ليسود البلاد الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، معتدل ليلاً، بحسب "مصراوي".

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