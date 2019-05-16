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“نتيجة الصف” السادس الابتدائي جميع المحافظات “الشهادات الابتدائية” ألترم...

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ينتظر العديد من طلاب المرحل الابتدائية ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي، حيث أنهي جميع الطلاب في جميع المحافظات الامتحانات بداً من الصف الثاني الابتدائي والصف الثالث الابتدائي والصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي والصف السادس الابتدائي، وكانت أعمال التصحيح داخل الكنترول المركزي قد أوشكت على رصد الدرجات وإعلان النتائج عبر بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية، واليكم تفاصيل ألاستعلام عن النتيجة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي ألترم الثاني 2019

نتيجة الصف السادس الابتدائي ألترم الثاني 2019

كيفية البحث عن نتيجة الصف السادس الابتدائي

  • يتم الدخول على الموقع الإلكتروني المحدد من وزارة التربية والتعليم الأتي: بوابة التعليم الأساسي
  • يتم أدخال المرحلة الابتدائية، وإدخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب.
  • يتم الضغط على عرض النتائج ليتم ظهور النتيجة تفصيلياً بالدرجات.

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نتيجة الصف السادس الابتدائي ألترم الثاني 2019
نتيجة الصف السادس الابتدائي ألترم الثاني 2019

نتائج الابتدائية ألترم الثاني 2019

  • يعتبر ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي ألترم الثاني 2019 ذو أهمية كبري لدي معظم أولياء الأمور نظراً لانتقال أبناءهم من مرحلة الصف السادس الابتدائي إلي مرحلة مختلفه اخري وهي الصف الأول الإعدادي، وكان قد تم إلغاء شهادة الصف السادس الابتدائي وأصبحت سنة نقل طبقاً لقرار وزير التربية والتعليم.
  • انهي طلاب الصف الثاني الابتدائي، و الصف الثالث الابتدائي، والصف الرابع الابتدائي، والصف الخامس، الصف السادس الابتدائي جميع الامتحانات في جميع محافظات مصر، ومن المعتاد ظهور النتيجة بداً بمحافظ القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، والجيزة، والبحيرة، وقنا، والبحر الأحمر، والفيوم وباقي محافظات مصر.

نتيجة الصف السادس الابتدائي ألترم الثاني 2019
نتيجة الصف السادس الابتدائي ألترم الثاني 2019

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