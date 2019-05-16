الاستعلام الإلكتروني نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2019 موقع مديرية التربية والتعليم...

أعلنت وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، آمال عبد الظاهر، أن مديرية التربية والتعليم تقوم على قدم وساق للانتهاء من تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية، لتكون أول المحافظات على مستوى الجمهورية في نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 للترم الثاني لنهاية العام ويمكنكم متابعة كافة أخبارها وتفاصيل روابط ظهورها في هذا المقال.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2019

لقد استعدت البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 من خلال روابط على صفحتها الإلكترونية، لتترقب اعتمادها لنشر درجات طلاب الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول في الحال، عند استعلام كل طالب يحصل على نتائجه مباشرة.

والجدير بالذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الذين أدوا امتحانات دور مايو بلغ إلى 87 ألف طالب وطالبة ، وسوف نعلن لكم نسب النجاح في إعدادية الإسكندرية قريبا.

للتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية عبر خدمة نتائج الشهادات

من هنا

استجابة لطلابنا الأعزاء نوفر لكم رابط سريع للحصول على نتيجة الإعدادية الإسكندرية، بعد تعطل الروابط الأخرى، يمكنكم معرفتها من خلال إدخال رقم الجلوس من هنا.

لم تحدد وزارة التربية والتعليم الموعد النهائي لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية لسنة 2019، ولكنها تنتهي من كافة أعمال التصحيح بداية الأسبوع المقبل، لتبدأ مرحلة الرصد وإعلانها في الحال.

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مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية

يأتي في المقام الأول عند ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2019 تلك البوابة الإلكترونية المهمة التي يتعرف من خلالها كل طالب ألا وهي مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، التي سعت في تلك الأيام القليلة أن تنجز مهمة نتائج الإعدادية وإعلانها للطلاب بأقصى سرعة لها وبذلت مجهود كبير للانتهاء من المراجعة، ليتم رفع الدرجات في تلك اللحظات، ثم متابعة اعتمادها من قبل وكيل الوزارة.

ازداد البحث في الساعات الماضية للتأكد من خبر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، وأكدت مصادر باستمرار أعمال التصحيح في لجان الصف الثالث الإعدادي لرفعها خلال ساعات قليلة.

ترقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

نعلن لكم بالقريب العاجل اللحظة المنتظرة لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2019، وتبدأ البوابة الإلكترونية في إعلان نتائج طلابها من خلال موقعها عبر الإنترنت ونحن في انتظار تلك اللحظة لنشرها لكم في الحال.

نأسف للطلاب نظرا لتعطل الموقع الإلكتروني الذي يوفر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2019 وهذا يعود للضغط وكثرة أعداد الطلاب في وقت واحد، وسوف يعود للعمل خلال دقائق قليلة، قم بعمل تحديث للصفحة لتحصل على نتيجتك الآن.

يتطلع الطلاب لمعرفة من هم أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، حيث يتمنى كل أب وأم أن يحصل ابنها أو ابنتها على الدرجات النهائية التي تؤهلها إلى أن يكون اسمها ضمن لوحة شرف طلاب الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية، حيث تمثل الإسكندرية أكبر محافظات مصر من حيث السكان والأهمية الجغرافية والاقتصادية، وتنقسم إلى عدد من الإدارات التعليمية منها إدارة غرب، إدارة وسط، إدارة شرق، برج العرب، المنتزه، الجمرك،

سوف ننشر لكم الطلاب الأوائل بالصور فور اعتماد النتيجة خلال ساعات قليلة للغاية، ونترقب لكم ظهورها، تابع معنا بوضع تعليق به رقم الجلوس والاسم لنشر لك الدرجات وكن أول من يحصل على النتيجة، وبالنجاح والتفوق لكم جميعا أعزائي الطلاب.

الطلاب يترقبون:

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