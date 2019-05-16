ظهور أصغر أفراد عائلة حسني مبارك لاول مرة 

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها محمود مبارك، الحفيد الأصغر للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك لأول مرة، رفقة عائلته الصغيرة.

وشاركت خديجة الجمال، زوجة جمال مبارك، نجل حسني مبارك، مع متابعيها على حسابها الشخصي في "إنستغرام" صورة جديدة لها برفقة زوجها وابنيهما .

وحظيت الصورة بتفاعيل كبير مع ظهور محمود ،الذي لم يظهر من قبل في اي صورة، ويذكر أن خديجة ابنة رجل الأعمال محمود الجمال، تزوجت من جمال، يوم 4 مايو عام 2007.

وكان جمال مبارك يرأس اللجنة السياسية للحزب الوطني الحاكم خلال السنوات الأخيرة من حكم والده (1981-2011)، وكان ينظر إليه على أنه مرشح لخلافته وفقا ل"سكاي نيوز".

وسبق أن تم توقيفه في عدة قضايا وخضع للتوقيف الاحتياطي مرات، قبل الإفراج عنه وحصوله على البراءة في قضايا عدة.

ولحسني مبارك (91 عاما) ابنان، هما علاء (58 عاما) وجمال (55 عاما).