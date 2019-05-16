رابط الحجز باب الهوى 2019 اجازة عيد الفطر للسوريين - معبر باب السلامة

أكدت السلطات التركية، يوم الخميس 16 مايو، عن موافقتها بشكل رسمي، على زيارة عبد الفطر للسوريين المتواجدين في أراضيها في شهر رمضان 2019، وذلك عبد "باب السلامة".

وذكر معبر باب السلامة في تصريحٍ صحفي أن الجانب التركي وافق للسوريين على زيارة اجازة عيد الفطر السعيد، الذي يحل يوم الخامس من يونيو المقبل في مختلف الدول العربية والإسلامية.

ويعتبر معبر باب السلامة، الحاجز الذي يربط ريف حلب السوري بالأراضي التركية من جانب كلس ثم غازي عنتاب، حيث تسمح السلطات التركية بفتحه في عيدي الفطر والأضحى كل عام للمواطنين السوريين المقيمين فيها.

ويقيم في تركيا أكثر من 3.5 مليون سوري، معظمهم ينتشرون في المدن الرئيسية، ولا سيما في المناطق الجنوبية القريبة إلى الحدود مع سوريا. وذلك بحسب الاحصائيات الصادرة عن السلطات التركية الرسمية المعنية في هذا الشأن.

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وفيما يتعلق في معبر باب الهوى، فقد أكد المكتب الإعلامي التابع له تلقيهم موافقة رسمية من السلطات التركية، بفتحه في اجازة عيد الفطر وكذلك الأضحى المبارك.

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