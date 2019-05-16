روجينا تتغنى بإنجازات يوسف شاهين في مهركان كان السينمائي

عبرت الفنانة المصرية روجينا عن امتنانها لإنجازات المخرج يوسف شاهين بعد نشرها لصورة لمشاركتها في مهرجان كان السينمائي عام 1997 مع الفنان هاني سلامة.

وتحدثت روجينا عن فخرها بأعمال يوسف شاهين الفنية وبالأخص بعد تكريمه في مهرجان كان وقالت:" بفنه أجبر العالم على احترامه وتقديره، الله يرحمك يا أستاذ أجيال كتير اتعلمت فى مدرستك والحمد لله إني واحدة منهم"، بحسب "مصراوي".

وعلقت روجينا على الصورة:" من أهم الذكريات في حياتي لإني كنت أول بنت في جيلي تسافر مهرجان كان، وكمان مع مخرج عظيم الأستاذ يوسف شاهين في فيلم المصير، بشكر عباس أبو الحسن على الصورة، لأن فيها ذكريات غالية على قلبي، فيها المرحوم عبد الله محمود كان فنان وإنسان عظيم، وهاني سلامة، وكنا في البدايات، أخويا وهو كان متوليني في السفرية دي وعباس أبو الحسن".