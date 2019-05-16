علي الهويريني: العاصوف ظلم المجتمع السعودي

وجه المفكر السعودي علي الهويريني أمس الأربعاء انتقادًا لاذعًا لمسلسل العاصوف خلال استضافته في برنامج الليوان مع الإعلامي عبد الله المديفر على قناة روتانا خليجية، معتبرًا بأنه مخالفاً لحقيقة المجتمع السعودي في فترة الستينات والسبعينات.

وأوضح الهويريني بأن المجتمع السعودي في تلك الحقبة الزمانية امتلك نهضة ثقافية وفكرية وصناعية ومهنية بعكس ما يصوره مسلسل العاصوف والذي تطرق فقط للمشاكل العائلية على حد قوله.

وقال الهويريني:" العاصوف يناقش مشاكل شبيهة بتلك التي عرضها طاش ما طاش"، وتابع:" ليس من الضروري أن تكون رسائل المسلسلات والدراما مباشرة، ولكن يجب أن تخرجني من العائلات إلى المال الذي هو عصب حياتنا. أعطيني طريقة ذلك التاجر الذي أصر على أن يحفظ ماله في البلد ويستثمر فيه".

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كما دعا علي الهويريني لإشراك المرأة بجوهر الهدف من العمل الدرامي وعدم الاعتماد على إظهار ضعفها وقال:" ارفعوا من مستوى المرأة في الدراما وأظهروها كطبيبة أو أي عمل إيجابي آخر".



واعتبر الهويريني بأن الكاتب الذي لا يقدم معانٍ حقيقة للناس هو ونكسة على المجتمع، وقال:" هنالك كاتب لا يكتب ما يريد الناس بل يكتب ما يريد ليصحح".

أما في حديثه عن السينما المصرية قال علي الهويريني:" منذ عام 1927 وحتى الآن لا يوجد سوى 4 أو 5 أفلام يمكن أن أسميها (سينما)، وهي: الأرض، عودة الابن الضال، شيء من الخوف، رأفت الهجان"، بحسب "الشرق الأوسط".