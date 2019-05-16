نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 ترم ثاني.. موقع وزارة التربية والتعليم لـ نتائج الطلاب

يتعرف الطلاب على نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 للفصل الدراسي الثاني، بعد انتهاء أعمال التصحيح الموزعة في اللجان المخصصة لها بكل مدرسة على مستوى محافظات مصر، وهناك ترقب شديد هذا العام حول نتائج الامتحانات خاصة لأنها لآخر العام، والتي تمثل مستوى عام كامل للعام وأصبح لها اهتمام كبير وبالغ من الأسر وأولياء الأمور، لذا يمكنكم التعرف على تفاصيل ومتابعة النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم التابع لها المديرية التعليمية لمحافظتك.

تحظى نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 باهتمام بالغ لدى الطلاب، وذلك بعد أن تم نشرها إلكترونيا بالدرجات لكل إدارة تعليمية بموقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لذلك هناك تطلع كبير من الطلاب للحصول عليها خلال تلك الأيام، حيث اقترب الإعلان عنها عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019

تنتهي امتحانات الصف الأول الإعدادي خلال الأسبوع الحالي، ليبدأ جميع الطلاب في معرفة نتيجة الصف الأول إلكترونياً، حيث خصصت عدد كبير من الإدارات التعليمية خدمة الاستعلام عن نتائج الإعدادية عبر موقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم، ومن ثم سيتم توافر نتائج الطلاب لآخر العام بجميع المحافظات؛ القاهرة، البحيرة، الإسكندرية، الجيزة، بورسعيد، دمياط، قنا، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الشرقية، الغربية، السويس، الإسماعيلية، المنيا، أسيوط، كفر الشيخ، الأقصر، الوادي الجديد.

تلتفت هيئة وزارة التربية والتعليم إلى التدقيق في تصحيح أوراق الإجابات لكي يحصل كل طالب على كل درجة يستحقها عند إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019، لكي ينتقل إلى المرحلة الأخرى في معرفة بمستواه وقدره، كي يعمل على تحسين بعض المواد أو الاستمرار في تفوقه والحفاظ على المراكز الأولى.

موقع وزارة التربية والتعليم

ننشر لكم رابط موقع مديريات وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي فور ظهورها رسميا عبر الروابط، لكي تصلك النتائج بمجرد رفعها على الموقع الإلكتروني؛ اتبع الخطوات التالية لتحصل على نتيجتك.

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

اختار موقع مديرية المحافظة التابع لها.

التابع لها. اضغط على نتائج الامتحانات .

. إدخال رقم الجلوس في حال توافرها.

بالتوفيق لكم جميعاً.

يترقب جميع الطلاب معرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 للترم الثاني خلال الأيام القليلة المتبقية قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في أغلب محافظات مصر، وسوف نفيدكم بموعد قريب لظهورها وبالتوفيق أعزائي الطلاب.

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سوف تعلن مديرية التربية والتعليم نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 لآخر العام الدراسي بجميع المحافظات بدءا من الأسبوع الحالي، وهناك بعض المواقع الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم سوف تتيح الاستعلام عن نتائجها لجميع طلابها إلكترونيا.

سيتم نشر نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 لنهاية العام خلال بضع أيام معدودة، وهناك بعض المحافظات التي أعلنتها للطلاب مقتصرة بداخل المدرسة، وذلك بتعليق كشوف بها أسماء ودرجات الطلاب، ولكن ينتظر طلاب محافظة القاهرة إعلانها هذا الأسبوع سوف تنتهي أعمال التصحيح بها.

سيتم صدور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 الترم الثاني لجميع الطلاب بالمحافظات في خلال الساعات القليلة المقبلة، ونترقب لكم تلك اللحظة الفاصلة التي سوف تنشر السعادة والفرح على الطلاب بتحقيق النجاح والتفوق في أولى إعدادي وهي تمهيد للشهادة الإعدادية.

تستعد مديرية التربية والتعليم لنشر نتيجة الصف الأول الإعدادي والثاني لنهاية العام الدراسي بعد أن انتهت من رصد درجات كافة تلاميذ المدرسة لإعلانها بالقريب العاجل، ويمكن متابعتها من خلال الإدارة التابع لها لتتعرف عليها، ماعدا طلاب القاهرة يمكنهم متابعتها عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.

تقوم بوابة نتائج التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة بنشر نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 خلال أيام قليلة يترقبها الطلاب في قلق وخوف للاطمئنان على النجاح خلال الجولة الأولى لسنة الدراسية الأولى من الإعدادية، وسوف نطلعكم على موعد نشرها عبر البوابة برقم جلوس الطالب بالقريب العاجل.

نعلن لكم عن استعداد لإعلان نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي على كافة المدن والمحافظات المصرية، حيث قات بعض الإدارات بإعلان نتائجها بالفعل، ونستمر لمتابعة ظهور باقي المدن فور صدورها رسمياً عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.

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