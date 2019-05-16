بدرية أحمد تنتقد كلام نواعم وتساند حليمة بولند

انتقدت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد برنامج "كلام نواعم" الذي يبث عبر قناة (MBC)، واصفة إياه بأنه برنامج قائم على مهاجمة الضيوف واستفزازهم بطريقة غير لبقة.

هاجمت الفنانة بدرية مذيعات كلام نواعم بعد استضافتهن الإعلامية الكويتية حليمة بولند، قائلة:" مذيعات البرنامج يتعاملن مع الضيوف الرجال بشكل جيد وابتسامة ناعمة، بينما لا يفعلن ذلك مع النساء، رغم كونه برنامج خاص بـ"القوارير".

وأشادت النجمة الإماراتية بقدرة حليمة بولند على التعامل معهن رغم استفزازهن لها، لافتة إلى أن مذيعات البرنامج تعاملن معها وكأنهن "القاضي والجلاد".

وقالت عبر حسابها الخاص على موقع "سناب بشات":"عيب احترمن أنفسكن كل واحدة تفش غيظها بهذا الشكل، والأقذر من هذا واحدة تقولها إنتي عندك بنت ترضي بنتك تسوي نفس أفعالك؟".

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وشددت بدرية أحمد على أن طريقة الحديث مع حليمة بولند لا تصح أبدًا، ويجب أن يكون البرنامج -بما أنه خاص بالنساء- قائمًا على الضحك والتسلية والابتسام وليس الهجوم.

ووصفت بدرية أحمد النجمة الكويتية بولند بـ"القمر"، وقالت:" استطاعت حليمة أن تنتصرعلى المذيعات بدلعها ورقتها ويجب على الجميع أن يتعلم منها".

ويشار إلى أن حلقة كلام نواعم قد أثارت الكثير من الجدل وموجة من الانتقادات بعد استفزاز حليمة بولند ومواطنتها المدونة الفاشينيستا فينيسا، وانسحاب الأخيرة جرَاء مهاجمتها بطريقة شديدة اللهجة، حسب إرم نيوز.